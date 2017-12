Atlante ya pagó, pero no todo ni a todos

Publicidad

Así como lo adelanto EL UNIVERSAL DEPORTES y como lo dijo José Gabriel Gutiérrez, presidente del Atlante, el equipo tiene adeudos, sin embargo, la directiva del plantel ha abonado el primer pago de lo prometido a Raúl Gutiérrez, quien fungiera como su Director Técnico, sin embargo, aún no cubre la totalidad del adeudo.De igual forma, siguen las deudas con los futbolistas donde existen pagos atrasados de hasta dos meses.La promesa de pago para antes del Draft no se cumplió, sin embargo, los dirigentes del Ascenso MX los dejarán ingresar al Draft debido a que no existió un reporte de los adeudos a los jugadores ante la Comisión de Controversias, lo que hace que en la Femexfut sigan confiando en actos de buena fe de los dirigentes de los equipos.No hay un parámetro establecido para determinar si se han cumplido los pagos a los futbolistas y entrenadores por parte de la FMF, y todo se esta basando en los ultimamos tiempos en actos de buena fe aún cuando los afectados son reales.