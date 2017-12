Estadio Akron, nueva casa de Chivas

Publicidad

anunciaron que a partir de junio de 2018 elserá reenombrado comoademás el nombre de esta marca aparecerá en la playera rojiblanca., anunció el cierre del contrato con la marca de lubricantes y aditivos para automóviles, cuyo monto no fue revelado por un contrato de confidencialidad.Santiago Martínez de la Torre, presidente del, dijo en la presentación que realizaron el patrocinio ya quees un vehículo importante en los países en los que exportan. El logo de la marca aparecerá además en la parte de la espalda del jersey del equipo.“El vehículo más importante para promocionar la marca es Chivas, es el vehículo que mas mexicanos ven. Subirnos nos representa buscar llegar a puntos que no llegamos en México antes, y también de forma internacional, exportamos a 12 países en Centro y Sudamérica, y ahí lasson vistas por gran cantidad de personas, no se diga en el sur de EU”, dijo.Higuera precisó que el mandato directo por parte del dueño del club, Jorge Vergara, es el de seguir invirtiendo, tanto en materia de jugadores como en infraestructura.