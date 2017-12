George Clooney prepara una serie sobre Watergate para Netflix

Publicidad

George Clooney prepara una miniserie para la plataforma digital Netflix sobre el escándalo Watergate, una trama de espionaje político en los años 70 que terminó con la dimisión del entonces presidente de Estados Unidos, Richard NixonSegún informó hoy el medio especializado Variety, Clooney figurará como productor ejecutivo de esta serie limitada de ocho episodios que escribirá Matt Charman, uno de los responsables del guion de la película de Steven Spielberg Bridge of Spies (2015)El escándalo Watergate comenzó en 1972 cuando cinco personas fueron detenidas acusadas de robar documentos en la sede del Partido Demócrata, en WashingtonLas revelaciones de un agente del FBI conocido como "Garganta Profunda" condujeron a Bob Woodward y Carl Bernstein, periodistas de The Washington Post, a destapar una red de espionaje y sobornos para asegurar en 1972 la reelección del republicano Nixon, quien tras desvelarse la trama renunció a la Presidencia de EU en 1974El escándalo Watergate, uno de los momentos clave de la política de Estados Unidos del siglo XX, llegó a la gran pantalla en 1976 con la película All the President's Men, de Alan JPakula y que con Dustin Hoffman y Robert Redford como protagonistas obtuvo cuatro OscarGanador como productor de la estatuilla a la mejor película por "Argo" (2012) y del Oscar al mejor actor de reparto por "Syriana" (2005), Clooney ha dejado su huella como intérprete en "O Brother, Where Art Thou?" (2000), "Ocean's Eleven" (2001) y "Gravity" (2013), mientras que como realizador ha destacado en películas como "Good Night and Good Luck" (2005)George Clooney, que también es muy conocido por su labor filantrópica junto a su esposa, Amal Clooney, presentó este año la cinta "Suburbicon", en la que como director cuenta con un elenco encabezado por Matt Damon, Julianne Moore y Óscar Issac