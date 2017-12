PAN expulsaría a Cipriano Charrez

Asael Hernández Cerón, presidente del PAN en Hidalgo, advirtió que expulsarán a Cipriano Charrez Pedraza, diputado local con licencia, en caso de que se haya registrado como precandidato por el PRD a la diputación federal por Ixmiquilpan.



Esto lo dijo luego que fuentes al interior del sol azteca, confirmaran que Charrez Pedraza acudió a la Comisión Nacional Electoral (CNE) a solicitar su registro como precandidato.



“Si se registró por el PRD y no pidió permiso al PAN, tiene que cumplir un procedimiento si es que quiere conservar su militancia pues así lo establecen los estatutos partidarios; aunque tiene su derecho de contender, si él no hace bien las cosas podría perder su espacio en el PAN, pues, a nosotros no nos dijo nada”, declaró Hernández Cerón.



Su registro como precandidato perredista se debe a que en el acuerdo aliancista nacional, fraguado por las dirigencias de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, establecieron que el sol azteca encabezará los distritos federales de Ixmiquilpan, Huejutla y Actopan.



Hernández Cerón reconoció que Cipriano Charrez “es un actor importante y sé de su aspiración a la diputación de Ixmiquilpan que puede ganar ese distrito, no quiero decir que es el único; sin embargo, si le dan la candidatura por el PRD, tenemos que apoyarlo, como vamos en el frente”.





Pide PAN a IEE demuestre su autonomía

Tras el arranque del proceso electoral local, Hernández Cerón, solicitó al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo demostrar su autonomía y no dejarse influenciar por partidos políticos o el propio gobierno estatal.



“Esperamos que haya congruencia entre lo que se dice y se hace. Hace dos años, el IEE cometió errores garrafales, violentó derechos políticos de muchos ciudadanos; deseamos que el organismo electoral se apegue a la ley y no a la interpretación que ellos le dan”.