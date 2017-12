Aseguran a leona africana que estaba abandonada

Publicidad

Laaseguró de manera precautoria un ejemplar de leona africana blanca (Panthera leo) en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, la cual se encontraba en una finca abandonada.Elementos operativos de lainformaron a esta Procuraduría de la presencia del felino, por lo que se procedió, de manera inmediata, a realizar una visita de inspección al sitio en coordinación con dos médicos veterinarios con experiencia en el manejo de grandes felinos.Al arribar al sitio, los inspectores federales de laobservaron que el albergue no contaba con las condiciones básicas para garantizar el trato digno y respetuoso del ejemplar, pues el felino no tenía agua ni alimento disponible.En ese sentido, al constatar las malas condiciones de la finca y debido a que al momento de la diligencia no se encontró persona alguna que exhibiera la documentación para acreditar la legal procedencia del ejemplar, laaseguró de manera precautoria al felino y procedió con los trabajos de manejo y contención del ejemplar para su reubicación.Durante la revisión física de la leona, se identificaron síntomas de deshidratación; además, se determinó que tiene aproximadamente 2 años de edad y pesa alrededor de, con la dentadura y garras completas, sin heridas visibles.Cabe señalar que durante el escaneo se encontró que el felino cuenta con un sistema de marcaje a través de un microchip, por lo que esta Procuraduría se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del ejemplar.La especie Panthera leo se encuentra en el Apéndice I de la