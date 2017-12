Humberto Moreira recupera su militancia en el PRI

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Debido a que el PRI incurrió en violaciones al debido proceso durante su expulsión, el ex gobernador de Coahuila y ex líder priísta Humberto Moreira recuperó su militancia.La decisión fue tomada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al revocar la sanción de pérdida de militancia de Moreira al PRI, misma que fue declarada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de ese partido en abril pasado.Los magistrados establecieron que ese procedimiento requería emplazar a Moreira para que pudiera argumentar en su defensa, y eso no ocurrió, por lo que se violaron los derechos de audiencia del ex dirigente.Así, se revocó la resolución de la Comisión priísta “así como todo lo actuado en el expediente en cuestión, a efecto de que se emplace debidamente” a Moreira, con lo que aún es militante priísta y podrá litigar en su defensa.“El procedimiento para declarar la pérdida de la militancia sí debe cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual implica emplazar a la persona cuyos derechos habrán de ser objeto de la decisión, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, además de que se le debe notificar la resolución final”, acordaron los magistrados.El debido proceso es el principio que rige cualquier procedimiento partidista que puede implicar la pérdida de derechos y así lo indica, resolvieron los magistrados, el artículo 122 del Código de Justicia Partidaria, mismo que “dispone que todo procedimiento que se instaure para la instrucción de la solicitud de la pérdida de militancia, se sujetará a las reglas relativas a los procedimientos sancionadores” Humberto Moreira había solicitado que se aclarara su situación como militante del partido, al señalar que hubo una serie de omisiones de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor.No obstante, en esta ocasión los magistrados señalaron que el procedimiento no cumplió con las formalidades, entre ellas, emplazar al ex gobernador.