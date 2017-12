Denuncian tianguistas robos

Publicidad

Un grupo de comerciantes pidió el apoyo de las autoridades, ya que son víctima de constantes robos y extorsiones en el tianguis de la colonia Benito Juárez, en Irapuato.Ayer volvieron a sufrir un atraco. A las 7 de la mañana llamaron al 911 para pedir la intervención de Policía Municipal, tras el robo con violencia de cinco negocios.“Llegaron cuatro hombres y una mujer, tres de ellos armados. Primero amagaron al señor de las películas y lo despojaron de cinco televisiones de plasma. Luego se fueron sobre el señor de los chicharrones y como todavía no traía ganancias, lo amenazaron con regresar en cinco horas por 5 mil pesos y que si no los tenían, se lo iban a llevar”, platicó uno de los afectados.Otros tres comerciantes fueron despojados de efectivo, y cuando se retiraron, los delincuentes manifestaron que eran de una célula ligada a Delincuencia Organizada y que les iban brindar protección.Al huir, los asaltantes dispararon al aire en tres ocasiones para espantar a los comerciantes y evitar que los siguieran.Se supo que los ladrones se refugiaron en un domicilio ubicado en la calle Embotelladores de la colonia Benito Juárez.Dos de los cinco asaltantes fueron reconocidos por algunas personas, identificándolos con los apodos del “Tato” y “El Pepe”, de la banda de los Pachorras.Al tomar el reporte el 911, se trasladaron al tianguis cuatro patrullas con policías municipales, quienes interrogaron desde la entrada a los comerciantes, comentando que los delincuentes estaban escondidos en una de las casas de la calle Embotelladores.Con datos de las características de los delincuentes, implementaron un operativo por la zona y en el domicilio ubicado, sin embargo, los uniformados argumentaron que ellos no podían ingresar al domicilio.