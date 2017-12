A la gente que está escribiendo sobre la nota que di a un medio de argentina les pido que escuchen el audio y no lo que ponen los periodistas en sus portales. También hay que ver quién escribe la nota y con qué sentido lo hace. Tengan en cuenta eso antes de opinar. Gracias

Y lo vuelvo a dejar en claro. Me iré de León cuando la directiva así lo decida o cuando yo considere que no le puedo aportar más nada al equipo. Más allá del récord personal, un título del equipo no sé cambia por nada. Saludos Fieras!! Buenas noches!!