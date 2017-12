Alcalde niega fallas en Contraloría

Publicidad



"Ayer dieron un posicionamiento partidista. Es un tema jurídico. Seguimos muy tranquilos. Recuerden que nosotros actuamos por un proceso de auditoría, desde nuestro Congreso nos llega la información, se analiza, se determinan responsabilidades", explicó.



Afortunadamente, dijo "nuestro estado de derecho siempre tienen otras instancias que permiten revisar, así que no, nada de que disculparse", añadió.

El alcalde Héctor López Santillana negó que el área de Contraloría esté fallando en los procedimientos de sanción y dijo que no hay de qué disculparse Un Juez Federal dio la resolución de que no existieron irregularidades en el proceso de reestructura salarial que hizo el ex director de Desarrollo Institucional de la pasada administración, Pepe Pedroza. Ante esto, ediles del PRI pidieron ayer al Alcalde se disculpara públicamente.