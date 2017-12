Analizan más casos de sanciones contra barbaristas

Publicidad

El Ayuntamiento leonés turnó a las comisiones de Gobierno y Contraloría dos casos de sanciones por responsabilidades administrativas contra miembros de la pasada adminsitración.El primer caso se trata de la compra de un terreno para una terminal del SIT en el bulevar Timoteo Lozano y que no se ocupó en su totalidad. El Municipio pagó 56.8 millones de pesos por un terreno de 2.6 hectáreas para la nueva central del SIT.Sin embargo, la Dirección de Movilidad apenas utilizó sólo el equivalente a 1.3 hectáreas para construir andenes y la central de transferencia.Este caso se derivó de la auditoría integral practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.Respecto al segundo caso se sabe que se trata del ex regidor del PVEM y quien fuera presidente de la Comisión de Economía, Miguel Ángel Balderas Fernández, quien viajó a Frankfurt, Alemania, por temas relacionados a su responsabilidad, pero no se justificó el gasto erogado.En ambos casos hubo observaciones y se responsabiliza a exintegrantes del Ayuntamiento, ex director de Movilidad, Amílcar López Zepeda, y miembros del Comité de Adquisiciones. Toca a las comisiones unidas valorar las faltas y determinar las sanciones.