PALO A UBER

Publicidad

Un Juzgado Federal Especializado en Competencia Económica resolvió que el Instituto de Movilidad de Guanajuato tiene derecho de realizar los operativos de sanción contra unidades Uber sin permisos.Uber había obtenido una suspensión que le daba luz verde a la operación de la plataforma. Con esa resolución la empresa pretendió ir por una protección legal más amplia, que es lo que no consiguió.El gobierno de Miguel Márquez tiene la razón legal para frenar los taxis ejecutivos sin permisos. Aunque a costa de ir contra la libre competencia y los derechos del consumidor.Desde un inicio se jugó al cuento de “ahí viene el lobo” con la salida del síndico Carlos Medina. Ya hace algunas semanas había dejado entrever que su tarea llegaría hasta fin de año, pero el amague pasó de largo y se creyó que él y el alcalde Héctor López se habían acostumbrado al ‘amor apache’. Sin aviso previo a nadie leyó en un minuto su solicitud de licencia, sin más que los “motivos personales”.*¿A DÓNDE VA?Sus primeros asuntos por atender son los empresariales, y vaya que anda ocupado por ejemplo recorriendo el país con BNI (Business Network International) México, el miércoles estuvo en Toluca. Pero la pregunta de propios y extraños es dónde lo verán políticamente en el próximo proceso electoral.*COSQUILLEO 2018El ex Gobernador, ex Alcalde, ex Diputado Federal y ex Senador repitió desde 2015 que regresaba a apoyar en la Administración y no más. Pero la política es un cosquilleo que no se quita, se acerca 2018 y aunque no dice abiertamente querer un nuevo cargo, no le dejan de brillar los ojitos cuando se le pregunta.*HAGA SUS APUESTASEn últimas fechas tomó cercanía con el senador y aspirante a la candidatura a Gobernador, Fernando Torres, y respaldó a su amigo Juan Carlos Romero Hicks en su aspiración presidencial. Si por lo que se advierte ninguno de esos dos personajes alcanza la posición que peleó, es factible que pongan en la mesa de negociación el nombre de Carlos para ¿Alcalde, Gobernador, Senador? Eso ya lo veremos.No hay fecha que no se cumpla, llegó el día 14 y los verdes de Guanajuato por fin respiraron. Ayer cerró el plazo para registrar coaliciones electorales para la Gubernatura y, como no pasaba desde 2000, el PVEM nacional que capitanea el senador Carlos Puente -recién electo jefe para seis años- respaldó la posición de los verdes de casa para ir solos no sólo a ese cargo, sino a todo lo disputado en 2018.*AMIGOS Y RIVALESEl PVEM en Guanajuato ya tenía rato presumiendo que ellos irían solos, pero en el PRI de Guanajuato confiaban en que desde los acuerdos de sus dirigencias nacionales les doblarían las manitas, pero no. Los verdes sólo harán campaña presidencial por Pepe Meade y en el resto de los frentes serán rivales.*LO QUE PASÓ, PASÓEn 2006 el Verde quería a la hoy diputada Betty Manrique de candidata, arriba les dijeron que no y debieron ir con Miguel Ángel Chico del PRI; en el 2012 fue distinto, desde el PVEM de Guanajuato había pleno convencimiento de ir con el priísta Juan Ignacio Torres Landa (Q.E.P.D). Pero las campañas se complicaban y el electorado se confundía cuando en municipios y distritos la coalición era parcial.*FELIPE PERFILADOEn el Verde ya están listos con un aspirante a Gobernador en el arrancadero: el celayense Felipe Arturo Camarena García, que en eso de la política ya tiene colmillo retorcido; mientras, en el PRI es hora de que ni siquiera emiten la convocatoria para la asamblea en la que habrán de elegir a su candidato.*BETY Y EL SENADOEntre los anzuelos que tiró el PRI para amarrar la coalición estuvo ofrecer la primera fórmula de la senaduría a la líder moral del PVEM, la diputada local Bety Manrique. La realidad es que eso no resultaba para nada atractivo a los del tucán pues quedaría mal parada ganando ella a cambio de sacrificar el crecimiento de su partido. Además esa posición pudiera igual alcanzarla en su propio partido.*PRI, NADAEn la cancha del PRI su dirigente estatal, Santiago García López, de plano evitó ayer a toda costa hablar de la fecha en que el Comité Nacional pudiera publicar la convocatoria para la elección del candidato a la Gubernatura. Para evadir a la prensa incluso se retiró antes de que concluyera la sesión de Pleno del Congreso. Fuentes del CDE del PRI extraoficialmente informaron que pudiera ser el día de hoy.El panista Éctor Jaime Ramírez Barba llamó en la tribuna del Congreso a los alcaldes a gastar de forma responsable el recurso asignado para 2018. También les pidió revisar alternativas para mejorar su ingreso y no sólo depender de las participaciones federales. Y de paso mandó un mensaje a los que tienen salarios exorbitantes, como el caso del panista de Silao, Toño Morales, aunque ya vimos que les vale.

Foto: Cortesía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El aspirante a candidato independiente a la Alcaldía de León, Rubén “El Bravo” Fonseca, presenta hoy o mañana su carta intención de participar ante la autoridad electoral, pero con el pretexto de una portada en la revista VE (Vanguardia Empresarial) ya aparece en al menos dos espectaculares con su foto y nombre a todo color, uno ubicado a la salida a Lagos de Moreno y otro más en la salida a Silao.