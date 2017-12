Acusan a policías de robo

Publicidad

Un hombre acusó a elementos de la Policía Municipal de abuso de autoridad y de presuntamente robarle su teléfono celular.Acudió a Asuntos Internos para poner la denuncia, pero aseguró que se la negaron debido a que era un delito menor.La detención fue a la medianoche del domingo pasado sobre el bulevar Hermanos Aldama y la calle Mar de Java, en la colonia Paseos del Maurel.José Gabriel Hernández, de 47 años, iba en su auto Topaz verde sobre dicho bulevar, en compañía de seis amigos.“Habíamos salido de una reunión y de repente nos detuvo una patrulla y después llegaron tres más”, contó José Gabriel.Al parecer los policías de la unidad GR-1029 los golpearon y al revisarlos, les quitaron sus pertenencias.“Éramos seis y nos remitieron a tres, pero a mí me quitaron mi celular y en los separos dijeron que entre mis amigos y yo nos habíamos peleado, pero los golpes eran porque ellos nos golpearon”, recordó la víctima.José y sus dos amigos Pedro y Baltazar fueron llevados a la Delegación Sur por cometer presuntamente una falta administrativa, participar en riña en la vía pública.“Pero la juez calificador no nos cobró multa y nos dejó salir en media hora”, dijo José.José Gabriel acudió ante Asuntos Internos para denunciar el supuesto abuso de autoridad, pero aseguró que no se la aceptaron por tratarse de un delito menor.“Por ahora estoy fuera del país, pero regresando voy a poner la denuncia ante el Ministerio Público por robo y lesiones”, finalizó.