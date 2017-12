Descartan militarizar Guanajuato

Publicidad

Juan Manuel Díaz Organitos, comandante de la XVI Zona Militar en Guanajuato, aseguró que la Ley de Seguridad Interior beneficiará al estado y a sus ciudadanos.“Viene a dar certidumbre jurídica a la participación no sólo del Ejército, sino de todas las instancias de seguridad interior y que no hay que confundirla con seguridad pública.“Tiende a mejorar esas condiciones, a dejar todos los aspectos que contribuyen a un ambiente de seguridad y, en ese tono, se está trabajando y no hay interés de que sea una legislación lesiva a la sociedad”, opinó el Comandante.

El comandante descartó que el municipio de León se uniera al Mando Único. Foto: Especial

Pese a la controversia generada, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron la minuta de la Ley de Seguridad Interior, avalada por la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre, y que busca darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.De acuerdo con el Comandante, se trata de un trabajo que ya se viene realizando y por el cual deben informarse los ciudadanos para no creer que es en contra suya.“No sería diferente a lo que ya se viene haciendo, el punto es la coordinación, tiene ese gran beneficio a la sociedad. Por supuesto que no hay tal (militarización), hay que leerla”, añadió Díaz Organitos.El Comandante no descartó que el próximo año se unan más municipios al Mando Único en seguridad.“Está claro, hubo pronunciamientos en ese sentido, se hizo la invitación por la preocupación, hasta ahora se han adherido cinco, precisamente Apaseo el Grande se integró, hay mucho interés de que la seguridad mejore para toda la sociedad”, señaló.Por ahora descartó que el municipio de León se uniera al Mando, pues dijo que ya se llevan a cabo operativos con otros órdenes de gobierno.