Ratifican ‘inocencia’ de Diego Sinhué

El ex secretario de Desarrollo Social y Humano y aspirante panista a la candidatura al Gobierno del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, fue exhonerado por las denuncias de uso de recursos públicos para promover sus aspiraciones políticas.Ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia emitida por el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), correspondiente al procedimiento especial sancionador TEEG-PES-02/2017.“Este procedimiento especial sancionador, se integró por las denuncias presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Morena, PVEM”, informó el Tribunal Electoral.Además de Rodríguez Vallejo también se responsabilizaba por el mal uso de recursos públicos para este fin a Jaime Armando Martínez Cholico, director de Servicios Informativos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; Luz Daniel Campos Lango ex director de Desarrollo Social y Humano de León, y Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato.“El 10 de noviembre del presente año, el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato declaró infundada la queja e inexistentes las violaciones atribuidas.“Por lo que se exoneró a cada uno de los denunciados mencionados, de las reclamaciones establecidas por los denunciantes”, detalla el comunicado emitido por el Tribunal Electoral.La denuncia contra los funcionarios derivó de que am publicara el 27 de julio de este año que en Celaya hubo movilización de empleados estatales y de varios municipios para hacer encuestas con el fin de posicionar la imagen de Rodríguez Vallejo, quien renunció tres días después y anunció que buscaría la candidatura del PAN a la gubernatura del Estado, lo que estaría por concretarse.