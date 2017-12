Publicidad



"Nos preocupan los incidentes reportados de que el consumo de alcohol de baja calidad o no regulado en algunas zonas turísticas de México ha resultado en enfermedades o desmayos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado divulgado este viernes.

"Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proporcionar actualizaciones de seguridad y protección a los ciudadanos de los Estados Unidos".

, por el que han recibido una docena de quejas, según reportes del medio Milwaukee Journal Sentinel.La agencia ha sido criticada por los legisladores de ambos lados del pasillo en los últimos mesesdurante sus vacaciones en el país debido al alcohol adulterado.Un senador de Estados Unidos calificó de "falsa" la respuesta del Departamento respecto a los problemas de sus turistas en México.El anuncio se produce tres días después que la Oficina del Inspector General de Estados Unidos iniciara una investigación sobre las políticas y procedimientos de la agencia para manejar este tipo de casos.El vocero también aseguró que Estados Unidos actualizó su información en específico para México para proporcionar a sus ciudadanos la información sobre las preocupaciones del alcohol no regulado.El Departamento exhorta a los estadounidenses para buscar atención médica inmediata y ponerse en contacto con la Embajada o Consulado más cercano.La respuesta del país se produce en medio de una investigación en curso del diario, queMuchos de los heridos reportaron haber bebido pequeñas o moderadas cantidades de alcohol antes de desmayarse.EU informó que no contaba con el registro de la cantidad de veces en las que los turistas habían sido agredidos y no contaba con una forma de detectar los ataques.Sin embargo,por lo que presionaran a sus instituciones para que la seguridad y protección de los turistas sean una prioridad.Un reciente informe de la industria del alcohol en México reveló que hasta el 36 por ciento del alcohol que se consume en el país es ilícito, lo que significa que se produce bajo condiciones no reguladas, que van desde eludir las autoridades hasta la falsificación de manufacturas.