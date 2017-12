Humberto Moeira aún es priísta

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex gobernador Humberto Moreira aún pertenece a las filas del PRI.La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró ayer que, al expulsarlo del partido, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor violó el debido proceso en contra del coahuilense, por lo que, además de revocarlo, ordenó una reposición del mismo.“Es fundado el motivo de agravio y relativo a la violación del debido proceso, así como de los derechos de defensa y audiencia”, indicó el proyecto de sentencia, que estuvo a cargo de la Magistrada Mónica Aralí Soto.“El procedimiento para declarar la pérdida de la militancia sí debe cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual implica emplazar a la persona cuyos derechos habrán de ser objeto de la decisión, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga”.En abril pasado, el órgano de justicia priista expulsó formalmente a Moreira, quien es acusado de tener vínculos con el crimen organizado, luego de que éste fuera postulado por el Partido Joven a una diputación local plurinominal en Coahuila, lo cual afirmaron fue una violación a los estatutos tricolores.Ante dicha expulsión, que se realizó de manera automática, el retrato del coahuilense fue retirado del salón de ex presidentes del PRI.Sin embargo, la ponencia de Soto estimó que el procedimiento para declarar la pérdida de la militancia de Moreira debió cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual implicaba emplazar al ex Mandatario estatal para que se pudiera defender.Debido a esto, por unanimidad la Sala Superior aprobó echar para abajo el proceso de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI a fin de que se emplace y se respete el derecho de audiencia al ex Gobernador Moreira.