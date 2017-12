Publicidad

A casi dos meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó la orden de un Juez federal para detener provisionalmente al ex Gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, ayer el Gobierno estadounidense solicitó su extradición.A Hernández Flores se le imputan los delitos de asociación delictuosa para lavado de dinero y operación de un negocio de envío de dinero sin licencia y para cometer fraude bancario.La solicitud de extradición del ex Mandatario priista se recibió el pasado 7 de diciembre por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de la nota diplomática 17/4603, suscrita por William H. Duncan, Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos.Mediante el documento ASJ-444/2 con fecha de ayer, la PGR fue informada sobre la solicitud de extradición a través del oficio ASJ/230//2440/2017, que se acompañó de tres anexos.En la nota diplomática indican la existencia de la orden de aprehensión vigente que libró la Corte Federal del Distrito Sur de Texas el pasado 8 de febrero en contra el ex Gobernador, identificado por las iniciales EJHF y dos alias que no se revelaron.Ayer, el ex Mandatario fue notificado de la petición formal de extradición por parte de Estados Unidos en una audiencia que duró más de cinco horas.Los fiscales de la PGR y la defensa solicitaron al Juez Raymundo Serrano Nolasco declarar privada la audiencia por la información de carácter “sensible” que se daría a conocer, como nombres, números de cuentas bancarias e identidades de los testigos que podrían afectar la seguridad del país reclamante y del propio caso.Serrano Nolasco informó a la defensa y al inculpado el plazo de 3 días para oponer excepciones contra la solicitud de extradición y 20 días más para probarlas.Durante la audiencia, que inició a las 15:00 horas y concluyó cerca de las 20:30, la defensa a cargo de Rafael Adolfo Rodríguez Aguilar, Juan Jorge Olvera y Blanca Nelly Riestra Ortiz, no solicitó la libertad bajo fianza de su cliente y sólo requirieron audio y video del juicio.En medio de los alegatos, Rodríguez Aguilar recibió un apercibimiento del Juez de revocarle el cargo por irrespetuoso y además evidenciar su falta de conocimiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.Visiblemente más delgado, Hernández, que gobernó Tamaulipas del 2005 al 2010, llegó fuertemente custodiado a la Sala 1 del Poder Judicial de la Federación. Vestía camisa en tono pastel, jeans azules, saco y zapatos negros.