Promete Anaya poco gasto en su campaña

El primer acto público de precampaña de Ricardo Anaya fue en una plaza semivacía, junto al kiosco de Amealco de Bonfil, en su natal Querétaro.“Vamos a hacer una campaña austera. No son tiempos de despilfarro. No está el país para que se anden gastando cantidades millonarias en hacer campaña. Vamos a hacer una campaña sencilla, de mucho contacto con la gente”.“Quise empezar aquí, en Amealco, por invitación de Agustina, mi queridísima amiga militante del PAN, mujer maravillosa de la cultura otomí que me explicaba el problema que tienen ahora con estas muñequitas”.“Agustina me explicaba que de un tiempo para acá se empezaron a producir estas mismas muñequitas, pero de manera industrializada y han empezado a desplazar a estas maravillas, a esta tradición 100% hecha a mano por las manos mágicas de las mujeres otomí de aquí, del municipio de Amealco”, contó.Anaya prometió dar su respaldo a Agustina en el ánimo de conservar la tradición de las muñecas otomíes.