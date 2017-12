Publicidad

Para esta temporada de fin de año, elemitió algunas acciones para no ser víctima del robo a transeúnte, a casa habitación y de extorsiones telefónicas, que son los tres delitos que incrementan de acuerdo a los reportes de la organización.Para disfrutar con mayor calma las fiestas de fin de año exhortó a los ciudadanos a recurrir a las redes de apoyo vecinal o familiar, discreción y cuidado en el uso del dinero, así como seguir la regla básica contra las extorsiones telefónicas: colgar y denunciar.Para evitar el robo a casa habitación si sale de la ciudad invitó a revisar el buen funcionamiento de puertas, rejas y ventanas.Platicar con anticipación con vecinos, amigos o familiares de su absoluta confianza, solicitándoles estén al pendiente de su casa o departamento y que recojan su correspondencia y traten de mantener su puerta libre de propagandas o anuncios que al acumularse dejan en evidencia que su casa está sola.Para el aguinaldo y las compras navideñas se invita a no comentar con extraños las fechas de pago del aguinaldo, salir en grupos de la empresa o fábrica para dirigirse a sus domicilios en el vehículo de algún trabajador, previa organización de la ruta de traslado.Asimismo, se aconseja cobrar el aguinaldo en grupo sino lo depositan en medio electrónico y no portar todo el dinero en un solo sitio al cobrarlo o al realizar sus compras.