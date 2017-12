Muere bombero en combate de incendio en California

Publicidad

Cory Iverson fue asignado a un incendio en el noroeste de Los Ángeles que se ha convertido en el cuarto más grande en la historia de California. Iverson, de 32 años, era ingeniero en la unidad especial de los bomberos del estado. Murió el jueves.Decenas de vehículos policiales y de bomberos escoltaron la carroza que llevaba el cuerpo envuelto en una bandera al médico forense en Ventura.Iverson trabajaba desde el 2009 en el estado, dijo Ken Pimlott, jefe de bomberos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California.El alguacil del condado de Ventura, Geoff Dean, pidió un momento de silencio en memoria de Iverson la noche del jueves en una sesión informativa para los residentes del pueblo Fillmore, cerca del lado oriental del incendio.“Cuando estaba en el cañón y observé cómo su colega sacaba su cuerpo envuelto en la bandera del cañón de las colinas por arriba de donde estamos ahora, no pude evitar pensar en que su esposa embarazada y su pequeña hija nunca volverían a ver a su esposo y padre otra vez”, dijo Dean.Fue la segunda muerte relacionada con el incendio. La semana pasada durante el desalojo, una mujer de 70 años murió en un accidente automovilístico. Su cuerpo fue hallado al interior del auto chocado a un costado de la ruta de evacuación.Pimlott no dio detalles de la muerte de Iverson, pero dijo que estaba bajo investigación.Agregó que se sentía “profundamente entristecido” por su muerte, pero que los bomberos continúan con su misión. “La lucha contra el incendio continúa. Las comunidades que protegemos dependen de nosotros y no fallaremos”, dijo en conferencia de prensa.Desde que iniciaron las llamas el 4 de diciembre, 970 construcciones han sido destruidas, entre ellos al menos 700 hogares. La orden de desalojo ha afectado a más de 94.000 personas.