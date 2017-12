Multan a Heineken México por incumplimiento de compromisos de competencia

Publicidad

Laimpuso una multa de, ahora llamada, por el incumplimiento de compromisos a favor de la competencia en el mercado mexicano.En junio de 2010, diversas empresas presentaron ante la anterioruna denuncia en la que señalaron que CCM y Grupo Modelo realizaban prácticas monopólicas relativas en el mercado cervecero en establecimientos de la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, León, Matamoros, Mérida, Monterrey, Morelia, Nuevo Laredo, Reynosa, San Luis Colorado, Tijuana y Veracruz."Los denunciantes indicaron que CCM y Grupo Modelo realizaban conductas que tenían el posible objeto o efecto de impedir la entrada de otros participantes al mercado, como otorgar incentivos en dinero y especie a diferentes establecimientos con la condición de que no vendieran productos de la competencia", dijo la autoridad.En la sesión de pleno de la Cofece del pasado 16 de noviembre de 2017, la dependencia determinó que CCM incumplió en los plazos impuestos para la habilitación y monitoreo de una línea telefónica 01 800; y los plazos para presentar los reportes del número de teléfono."Estos compromisos, asumidos por CCM, que fueron sancionados por su incumplimiento no se realizaron conforme a lo establecido en la resolución de 2013. Es decir, se desatendió un elemento necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas", agregó Cofece.La sanción económica impuesta tiene el objetivo de generar un efecto disuasivo respecto a posibles casos de infracción a la ley de competencia derivados del no cumplimiento de los propios compromisos adquiridos por parte de los agentes económicos con la autoridad.En su posicionamiento, Heineken México dijo respetar la resolución de la autoridad y "empleará los recursos legales correspondientes para resolver esta controversia que aún está sujeta a la decisión final de los tribunales"."Heineken México confía en que la resolución será favorable ya que se ha cumplido con los compromisos a los que se hace referencia", añadió.