La diferencia entre planear y entrenar 

Mi hermana y yo llevamos medio año planeando correr un maratón. Llámenos hijas de la mercadotecnia o aprendices de una vida sana. Cuando digo planeando, es literalmente eso: planeando. Porque no hemos salido ni un solo día a correr a la intemperie. Bueno, un día nos vestimos y todo, pero al salir y ver un día lluvioso no negociamos y sin mediar palabra, nos volvimos a la cama.Lo sé, somos las peores. Me gustaría llevar una vida de instagramer perfecta, donde todo lo que me propongo lo cumplo, donde los planes de mi vida son directamente proporcionales a los éxitos, y mi vida se sucede como unas stories con filtros en color sepia. Hay gente buenísima y a la que admiro tanto que logra estos cometidos, pero mi cabeza funciona de manera diferente y este año, de propósito de año nuevo, me he propuesto no hacerme harakiri emocional y vivir conforme a mi realidad.Sí, comenzaré a correr, algún día. Las veces que logro ponerme los tenis y pisar el asfalto me siento orgullosa de mí misma. Como si pudiera lograr todas las tareas que se me vienen encima durante las siguientes 12 horas que me toca vivir en plena consciencia.Pero hay otros días que la distancia que separa los conceptos planear y entrenar se me hace tan larga como un viaje en camión con una persona comiendo una torta encebollada justo dentro de mi espacio vital. Largo y penoso.Porque los primeros minutos me surge un optimismo desproporcionado. Rollo: ¡wow!, llevo 10 minutos y me siento bien. Si multiplico 10 por 24 sería un maratón… podría aguantar eso. Simplemente tendría que contar hasta 24 cada 10 minutos. Y si el panorama es bonito, seguro me distraeré tanto que pase la mitad pensando en escarabajos… Así me va en la vida, qué les puedo decir.A partir de los 15, mi vida comienza a pintarse al estilo de Munch y “El Grito” no se compara a la cara de aflicción que llevo en toda mi humanidad.Ser realista y dejar de pensar boberías, debería de ser mi primer propósito de año nuevo.Así que comenzaré a elaborar el borrador de lo que quiero lograr en el 2018. Uno lleno de cosas buenas y, seguramente, difíciles. No obstante, algo que sí que tengo claro es que quiero acortar ese tramo que me separa de la planeación al entrenamiento, pero sin presionarme a tal punto que deje de disfrutar del panorama.Así que ánimo y que en este maratón Guadalupe-Reyes disfruten con todos los que quieren. Porque seguramente para éste, el entrenamiento es un poco más llevadero.