¿Buscas auto? Cómpralo seminuevo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para conseguir tu primer auto o para adquirir la versión más equipada en un buen precio: comprar un seminuevo puede ser tu mejor opción."Si se va a comprar un seminuevo, hay protocolos en los que uno se debería interesar", aseguró Paul Montaño, ingeniero evaluador del departamento de Seminuevos de BMW México."Se trata de hacer una inspección visual, una investigación de documentos y una revisión mecánica".Si se realiza una evaluación adecuada, el auto adquirido será confiable y tendrá un buen precio; de lo contrario, el vehículo podría necesitar de reparaciones constantes, volverse costoso en su mantenimiento o incluso tratarse de un carro robado. Mejor no tomárselo a la ligera.Por ello, Montaño nos compartió los secretos para adquirir un seminuevo en buenas condiciones.Asegúrate de que te expliquen un poco de la historia del vehículo. Desde cuántos dueños ha tenido hasta si se cuenta con la factura original. No te olvides de preguntar si el auto tiene fallas recurrentes, así como la fecha de la última vez en la que se le cambiaron los neumáticos. Todos estos datos te permitirán negociar el precio.Revisa que la pintura del auto sea uniforme y que al abrir la cajuela o el motor no haya rastros de soldadura en las uniones, cualquiera de éstas indica que el vehículo sufrió un choque. Además, échale un ojo al kilometraje, lo ideal es que, en promedio, haya recorrido 20 mil kilómetros por año.Cuando te toque darle una vuelta, asegúrate de estar atento a ruidos extraños del motor, a la firmeza de la suspensión y, si se trata de un vehículo automático, asegúrate de que no haya movimientos bruscos cuando se cambie la marcha. En caso de que notes un comportamiento extraño del auto, contrata a un mecánico profesional para que haga una examen más profundo.Ingresa a la página del Registro Público Vehicular (Repuve), y con el número de placa o el VIN asegúrate que el automóvil no cuente con reporte de robo, además que los datos registrados coincidan. También asegúrate de que multas y tenencia se encuentren pagadas.Antes de cerrar el trato, compara el precio con el de otros vendedores que ofrezcan el mismo modelo y versión, así te aseguras de pagar lo justo.