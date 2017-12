Debe el gobierno vigilar fuentes contaminantes

Publicidad

Mientras no haya control y prevención de la contaminación de los tres niveles de gobierno los guanajuatense deben acostumbrarse a la mala calidad del aire, así lo aseguró el ambientalista Carlos Álvarez Flores.“La responsabilidad del control y prevención de la contaminación atmosférica es de los tres niveles de gobierno que no tienen vergüenza porque el problema es viejo, tenemos 27 años discutiendo la contaminación atmosférica en todo el país”, afirmó.Carlos Álvarez mencionó que el problema no es exclusivo del Corredor Industrial ya que todas las zonas industriales y conurbadas tienen problemas de contaminación tarde o temprano por la falta de verificación de automóviles, calderas viejas en grandes empresas y falta de compromiso de los tres niveles de gobierno.El especialista en gestión de residuos, explicó que la suma de las emisiones contaminantes tanto en su proceso como en la quema de combustibles fósiles adicional a las bajas temperaturas, elevan los índices ya que se queda ‘atrapada’ la contaminación.“Actualmente con el frío, arriba a uno o dos kilómetros hay una masa de aire frío que traen los frentes fríos y no permite que el aire caliente de abajo se disperse y quedan atrapadas las partículas suspendidas de contaminantes y se quedan abajo”, detalló.Según autoridades de los municipios del Corredor Industrial, la quema de esquilmo o rastrojo en lotes baldíos es una de las principales causas de los elevados índices de contaminación atmosférica en las últimas semanas.Ante esto, Álvarez Flores recordó que México entró en vigor en 2004 el Convenio de Estocolmo con el que se busca reemplazar a los Contaminantes Orgánicos Persistentes.“Ese convenio obliga a México a no quemar esa biomasa ya que aparte de generar carbono negro que nos envenena, genera dioxinas y furanos que son las sustancias más tóxicas del planeta y aparte queman su suelo agrícola”, manifestó.