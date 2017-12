Difieren opiniones sobre Ley de Seguridad Interior

Publicidad

Funcionarios de la administración municipal de Celaya plantearon distintas opiniones respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del poder legislativo federal. Unos la apoyan, otros no.El regidor panista Mariano Zavala Díaz señaló no estar de acuerdo en su totalidad, pero se pronunció por el equilibrio.Pero opinó que sí es necesario el apoyo del Ejército en labores de seguridad.“Yo me manifiesto en que debe de haber un equilibrio, sí debe de haber una intervención. Debe de haber una estrategia puntual en lo que los ciudadanos estamos viviendo, no todo es el uso de la fuerza. A favor completamente no estaría, pero sí debe de haber un apoyo por la parte federal”, dijo Zavala.El alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, sostuvo que es necesario que se regule el actuar de Ejército, toda vez que hasta el momento ha funcionado sin un marco legal.“Considero que la presencia del Ejército es un hecho, no tenía un marco para su actuar. La precisión de la minuta que hace el Senado son muy puntuales”, comentó el presidente municipal.J. Ynés Piña Cofradía, regidor independiente, externó que está bien, siempre y cuando el Ejército no se exceda en sus funciones.Dijo que es una cosa positiva, ya que ¿quien no va a querer que cuiden y protejan a la ciudad”, finalizo.Jorge Montes, regidor priísta, señaló que ésta medida no es una “militarización”, sino que los militares están ejerciendo funciones de seguridad pública, dado a que en muchos municipios no existen policías, no están bien capacitados o están corrompidos por la delincuencia.Comentó que el término de “militarización” que se ha usado en redes sociales no es lo correcto, ya que tienen una función específica y ellos como ciudadanos que han sido víctimas de robos, como carteras, mandado, víveres, su nómina o cualquier acto, están de acuerdo que hay que hacer lo necesario para mantener la seguridad del país.Ricardo Paz, secretario de Acción Política y alianzas del estado del Partido Movimiento Ciudadano, señaló que la medida es un grave error para todos.