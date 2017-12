Inauguran Feria 2017

Publicidad

De forma oficial esta noche se inauguró la edición 177 de la Feria de Navidad de Celaya.Aunque no se han instalado la totalidad de los comerciantes, desde el viernes dio inicio el evento ferial que culminará el 1 de enero.Autoridades municipales y del Patronato de la Feria realizaron el corte del listón para inaugurar oficialmente el evento en una ceremonia inaugural en la que se buscó evocar los recuerdos de la Feria de Celaya.El presidente del Patronato de la Feria, Jorge Rincón Maldonado admitió las dificultades para la organización del evento ferial en tan solo unos meses sin embargo pidió un voto de confianza a los visitantes."Una experiencia enriquecedora que desgraciadamente no se conoce, es un proyecto gigantesco, esta fiesta es la fiesta de Celaya y de todos nosotros."Todos tenemos recuerdos de esta feria, todos hemos dejado sembrado algo en diferentes generaciones en nuestra feria", afirmó Rincón Maldonado.Por su parte el alcalde dio las gracias al Patronato de la Feria por asumir la responsabilidad del evento y pidió a los visitantes "hacer suya la fiesta de la Feria"."Una historia de más de 170 de la Feria no se puede echar a la basura porque forma parte de los recuerdos porque todos tenemos un recuerdo de la feria que en su momento fue parte del entorno celayense", aseguró.Entre las principales atracciones para la edición de este año está el área denominada ‘El bodegón’ donde se presentarán cómicos y artísticas locales sin costo extra.Además se colocó un circo que tendrá diversas funciones, un museo de cera y la implementación de un juego mecánico extremo todo esto incluido con el boleto de entrada de 40 pesos.Algunos de los stands y comerciantes aún no se colocan debido a que estarán arribando de otras ferias de la región como San Luis Potosí o Querétaro, afirmaron los organizadores del evento.Otra de las características del evento es que se invitará a 18 mil niños de escasos recursos para conocer el evento ferial en el programa conocido 'Niños a la feria'.