Protestan en INIFAP, alegan irregularidades

Por presuntas irregularidades cometidas en el Centro de Investigación Regional Centro (CIRCE), personal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) protestaron por dos horas en una asamblea.En apoyo al centro de investigación de esta zona, comprendido por los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México, otros 72 campos experimentales también mostraron su inconformidad de manera simultanea.De acuerdo con Francisco Paul Gamez Vázquez, delegado del Sindicato de Investigadores Independientes del INIFAP, no se trató de una huelga, sino de una asamblea nacional para protestar durante su periodo de labores.“Los consideramos una asamblea nacional, en cada delegación vamos a manifestar por dos horas nuestra inconformidad, eso nos ubica dentro de la ley, yo puedo hacer las reuniones sindicales que se puedan hacer y para no infligir la ley, tenemos documento, no es ninguna huelga”.Según los quejosos, entre las irregularidades que denuncian a la Administración del CIRCE que tiene sus oficinas en Celaya, son la de descontar de manera indebida el salario a los trabajadores que participaron en una huelga el pasado 25 de octubre.También la destrucción de la Biblioteca Nacional Agrícola que tenían 400 mil libros en su acervo, la falta de denuncias correspondientes por el robo de material genético de ajo y aguacate, así como varios despidos injustificados.Los empleados acusaron que la Administración les ha bloqueado el desarrollo de la investigación al negar a los trabajadores cartas de apoyo para competir por recursos y no aceptar convenios con instancias que los proporcionan.Luego de permanecer de 10 de la mañana a 12 del medio día en su asamblea nacional, los trabajadores tanto del CIRCE, que representan unos 120 trabajadores y de otros campos experimentales, reanudaron sus labores.El INIFAP se encarga de realizar investigaciones agrícolas y ganaderas, desarrollo de variedades, vacunas, paquetes tecnológicos, ubican organismos benéficos para controlar plagas y enfermedades, a través de proyectos documentados y publicados.