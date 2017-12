Recaudan 7.16% más en predial

Publicidad

De acuerdo a la Tesorería municipal, de enero a noviembre en la recaudación de impuesto predial y del impuesto de traslado de dominio, que son dos de los impuestos más importantes del Municipio de este año, han recaudado 263, 618 870 pesos, que representa un aumento en comparación del mismo periodo del 2016 de 7.16% más, siendo un monto de 17,606, 147 pesos.“Seguimos trabajando a lo largo del año con varias campañas para invitar a las personas a que paguen su impuesto predial, y para aquellos que aún no lo han hecho se pueden acercar a a la oficina y durante todo diciembre estamos con la campaña de 75% de descuento en recargos”, dijo la titular, Lourdes Herrera.Además del descuento pueden pagar con tarjeta a tres meses sin intereses, incluso usar ambos beneficios, lo único que se pide es traer su número de cuenta filia, nombre y solicitar su estado de cuenta.En cartera vencida se encuentran hasta finales de noviembre 51, 289 cuentas que faltan, de un universo de 176,000 personas, siendo un 29% de cartera vencida, representan un monto de 185,641,441 pesos.Para el 2018 planean tener 240 puntos de pagos, convenios con más bancos para que no tengan que ir directamente a la Presidencia y hacer filas, proyecto que no esta 100% consolidado y en días futuros darán a conocer.