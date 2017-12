Acoso y discriminación racial

Publicidad

Muy de moda, se ha puesto nuevamente el tema del acoso sexual y la discriminación en contra de las mujeres de manera principal, aunque también los hombres lo pueden sufrir, pero son los menos, comparativamente hablando. El acoso sexual, es un tipo de violencia que se produce principalmente en el entorno laboral, en donde el acosador ocupa una posición superior, que condiciona en la mayoría de los casos, el acceso al empleo o remuneración por cualquier aspecto, sobre todo sus condiciones de trabajo, promoción profesional o académica, etc., según reza una definición en internet, medio al que estoy recurriendo. Se ha desatado, sobre todo en Estados Unidos en los últimos tiempos, una verdadera ola de denuncias, en contra principalmente de magnates de todo tipo siendo muy importantes los de la rama del cine, que han tenido un lugar especial por la frecuencia que se han dado y estamos seguros que es sólo la punta del iceberg, pues muchos de ellos, por diversas razones, principalmente por el temor a las represalias, no se han denunciado. En los últimos dos meses, cuando menos 34 altos directivos, empresarios y famosos, han sido puestos en el banquillo de los acusados. Hay inversores de Silicon Valley, gente muy importante de Amazon y de Pixar, cineastas, directores de medios periodísticos o digitales, entre ellos un periodista estrella del periódico The New York Times, senadores, aspirantes a dicho cargo, actores, productores, presidentes deportivos y porqué no decirlo, presidentes de la república. Estados Unidos, es una nación qué de golpe, ha visto caer un velo que existía y salir a flote basura , que se ha ido acumulando a lo largo de muchos años, sin tomar en cuenta la pederastia, practicada por las iglesias de todo tipo, sin que con esto se considere que todos son iguales y que deben ser tratados de la misma manera. Propiamente no pasa un día, en que no surja algún escándalo y dimita en la mayoría de los casos, el implicado en el asunto. Algunos de los casos que aquí se citan, pasaron hace mucho tiempo, probablemente 40 años y otros de hace poco. Todos tienen un denominador común: el abuso del poder de manera principal. La lucha contra el acoso sexual, ha encontrado bases firmes y aquello qué durante mucho tiempo en la mayoría de los casos, permaneció oculto, sale ahora a la luz y es juzgado por una sociedad, que apoya a las víctimas. Considero que esto se ha dado, principalmente por la valentía de las mujeres, que dicen: ¡no lo vamos a aceptar, somos libres y somos más fuertes de lo que se imaginaron! En Estados Unidos, ha surgido un movimiento que apoya a las mujeres principalmente y que se denomina #metoo! (Yo también), como traducción de dicho vocablo en inglés. En el escenario, aparece Anita Hill, una diminuta profesora negra que en el año 1991, es decir hace 26 años, se atrevió a denunciar acoso sexual contra el aspirante en aquel entonces, del Tribunal Supremo, siendo el acusado Clarence Tomás, Se atrevió a hacerlo ante 10 Senadores, todos ellos hombres blancos, siendo finalmente despreciada y humillada por ese acto, ya que ni siquiera pudo frenar el ascenso al poder de este hombre, pero que quedó en los anales de la historia este hecho valiente por parte de una mujer, que puede considerarse como antecesora de las denuncias que ahora se presentan. Me llamó la atención la denuncia presentada en estos días por Salma Hayek, que se atrevió a traer a colación, diversos acosos que sufrió, por parte del productor Harvey Wenstein, durante la producción de la película “Frida”, basada en la vida de Frida Kaló, --quien en su tiempo fue una gran pintora-. Salma calificó como puntualmente lo refiere el periódico AM, haciendo referencia a una entrevista del periódico “The New York Times” como un monstruo, por la forma en que fue acosada por este personaje. “El imperio de Weintein, que entonces era Miramax, se había vuelto un sinónimo de calidad, sofisticación y toma de riesgos, en fin, un refugio para artistas considerados como complejos y desafiantes”. Frida significaba para Salma, todo lo que aspiraba ser. La película fue aceptada por Salma en condiciones muy inferiores -en todos los sentidos- a los que debería ser, pero el dinero era lo que menos importaba a la artista a quien al productor dijo que sí, siendo considerada como “nadie” por el mismo. Muy pronto aprendió que tendría que decirle que no: “no a abrirle la puerta a cualquier hora de la noche en hotel tras hotel y locación tras locación, donde se aparecía, intempestivamente” Muy pronto tuvo que decirle que no a bañarse junto con él ni a dejarlo que la viera bañarse, le dijo que no a permitirle que le diera masajes un hombre desnudo que era amigo del productor, aprendió a decirle no a dejarlo que le hiciera sexo oral y otras muchas cuestiones que no tiene caso, hacer referencia en este artículo. Harvey escuchó sus rechazos y tuvo además que hacer una película que por lo mismo no quería hacer. Es necesario hacer referencia a lo que está pasando en México, pues en nuestro país, se dan muchos casos de acoso sexual, que aún no han sido ventilados y que son más frecuentes de lo que podríamos imaginar. Hay mucha tela de donde cortar en este tema, que no abordo por falta de espacio.