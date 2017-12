“In Memoriam” de Antonio Chaurand Yépez

Publicidad

Me causó desasosiego ver tanta tristeza en tanto yo estaba contento recordando lo afortunado que fui al tener a Don Antonio Chaurand Yépez como jefe en el Banco Agropecuario de Jalisco a principio de los 70´s y tenerlo como amigo a la distancia en nuestro reencuentro en Celaya. Difícil conciliar el gusto de haber compartido vida con la nostalgia de no tenerlo presente para continuar nuestras charlas, siempre ricas en anécdotas y enriquecedoras en contenido por sus observaciones sagaces y puntuales respecto a la realidad mexicana, así como generosas en sus propuestas sugiriendo caminos para mejorar las cosas.Con Don Toño, como le decíamos afectuosamente, compartí una parte importante de mi vida, ya que vivimos juntos períodos de definición republicana bajo el gobierno de Luis Echeverría, en mi opinión de mala memoria para los mexicanos; tiempo en el que se consolidaron algunos de mis pensamientos y se reforzaron, gracias a la gestión compartida con Don Antonio, muchos de los valores que han marcado mi vida, entre ellos el de ser eficaces y honestos desde el servicio público, demostrando que las instituciones de gobierno no necesariamente tiene que ser marcadas por la ineficacia y corrupción que suele acompañarnos en estos tiempos aciagos. Tres bancos conformaban en aquel tiempo el sistema de apoyo financiero al campo mexicano: El Banco Agrícola especializado en atender a los pequeños propietarios, el Banco Ejidal, bien llamado también “El Bandidal”, mote ganado a pulso durante los gobiernos de Díaz Ordaz y Luis Echeverría y el Banco Agropecuario, el único que por su estructura, operación y profesionalismo tenía el reconocimiento de la banca y los gobiernos internacionales, en donde destacaba el regional en Jalisco bajo la dirección de Don Antonio... Juntos vivimos la fusión de los tres bancos en uno y así nació: El Banco de Crédito Rural y ahí nos separamos Don Toño y su servidor, el siguió su camino como gerente del Banrural en Puebla, yo me quedé en Jalisco a constatar la corrupción gubernamental que privilegió la política sobre la eficacia, al dejar el sistema financiero de apoyo al campo bajo el mando de quienes habían servido en el “Bandidal”. En Jalisco quedó el concuño de Echeverría, Jesús Landeros, administración de la que exhibí actos de corrupción, lo que fundamentó mi salida del banco por indeseable, y es que los corruptos no congenian con la gente decente.Momento emotivo durante la misa, cuando Toño honró a su padre compartiendo: “Sembrador de Bondades”, cito: “Te pedimos Dios nuestro, lo mejor de tu cielo… No es mucho pedir para quién dio a tantos, lo mejor de la tierra, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su alma.Para quién no necesitaba siquiera implorar tu nombre, pues cada hecho de amor en su vida llevaba implícito el cariño y la bondad que diste a sus padres para que lo formaran. Nuestro padre, esposo, abuelo, bisabuelo, tío, amigo… Toño Chaurand Yépez entregó su vida y su mejor todo, a todos, incluso a quienes no conocía, pues amar sin condición era su vocación.Celaya, la tierra que lo vio nacer, y donde el eligió despedirse, extrañará a aquel hijo que vivió intensa y felizmente sembrando en ella bondad y amor. Para él Señor, te pedimos lo mejor de tu cielo.”No tengo la menor duda. Hoy Don Antonio Chaurand Yépez está en el mejor cielo rodeado de quienes se le adelantaron en el camino y esperando por quienes pronto nos reuniremos con él; yo, para continuar nuestras charlas sobre política y politiquería al tiempo que recordamos las anécdotas compartidas durante el tiempo que tuve la fortuna de compartir vida con él. Es por eso que me cuesta trabajo estar triste, y es que estoy contento, repito, porque fui afortunado en coincidir en esta vida y contar con la guía y amistad de Don Antonio Chaurand Yépez… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.