¿La caballada está flaca?

En esta semana ya se definieron las candidaturas del PRI, Del frente dizque ciudadano y de Morena. José Antonio Meade, Ricardo Anaya y López Obrador, respectivamente ya son precandidatos o prácticamente candidatos a la máxima magistratura.En el caso de Meade, pues si creo que es el mejor preparado, pero así también lo estaba Salinas y ya vimos lo que pasó. Vendió prácticamente todas las empresas del gobierno y la “joya de la corona”, como lo dijo en su momento el periódico New York Times, la remató al perverso árabe Carlos Slim de la cual se enriqueció en miles de millones de dólares hasta convertirse en el hombre más rico del mundo, a expensas del empobrecimiento de los mexicanos por la dominancia que ejercía en el mercado y las tarifas impúdicamente altas del teléfono, llegó a ser la más alta del mundo, y todo el remate de bienes de los mexicanos que favoreció a sus amigos a precios de ganga.La preparación académica, el tener un doctorado en Harvard, no da la certeza de que se va a ser un buen gobernante. Es la vocación de servicio, el deseo vehemente de servir y ayudar a los demás, es sentir el dolor ajeno como propio, es en suma, el amor hacia los demás. Es despertar el motor de amor y verdaderamente desear ayudar a mejorar las condiciones de vida hacia los demás. Ayudarlos a elevar su nivel y calidad de vida. No es estar en el poder para el enriquecimiento personal, sino para ayudar a los demás. ¿Quién de los candidatos mencionados tienen ese espíritu de servicio? Meade, no creo, porque es parte de un sistema que está empobreciendo a la mayoría den mexicanos. El muchachito y señorito de Anaya, menos, hay evidencias fehacientes de enriquecimiento ilícito al amparo del poder que ejerció en Querétaro. Por cierto como funcionario segundón tuvo ese enriquecimiento tan grande, pues si hubiera sido gobernador, yo creo que habría superado a Javier Duarte el de Veracruz. Además es inmoral su candidatura y carente de toda autoridad moral porque se auto impuso como candidato y fue juez y parte en un proceso, en el cual, él como presidente del CDN del Pan, debió ser un árbitro imparcial. Se aprovechó del cargo para llevarles la delantera a los otros legítimos aspirantes y terminó por salirse con la suya. Es evidente que él quiere el cargo para enriquecerse y también a sus cercanos amigos y cómplices, pero no para ayudar a los demás. Aquí me extraña y decepciona las pocas agallas de los panistas que no hicieron nada para evitar esa burda manipulación y agandallamiento del cargo que hizo, en forma por demás ilegítima, inmoral, falta de ética y hasta ilegal. Obviamente no es lo que México requiere y necesita.En el caso de López Obrador yo lo conozco personalmente y he hablado con él y la verdad no tengo la mejor impresión de él. Es una persona que tiene un ego muy elevado, que cree que tiene la verdad absoluta, que no escucha a nadie, que todo está mal si él no lo propone. Es mesiánico y populista. No le veo el coraje y espíritu de lucha para luchar, valga el pleonasmo, con las mafias que efectivamente están en el poder. No le vi ese espíritu de Lucha para defender el triunfo que tuvo Morena en el Estado de México. ¿No lo habrá cambiado por la presidencia de la República con las mafias en el poder que dice tanto odiar?La verdad yo no creo en mesianismos ni verdades absolutas. No creo en líderes iluminados ni falsos y perjudiciales populismos. Ahí está el caso reciente de Venezuela que tiene muerto de hambre al pueblo Maduro y que ya quiere reelegirse. Así son los populistas, que después se quieren convertir en dictadores. El caso de Fidel Castro y Raúl, su hermano, son casos clásicos de dictadores populistas que tienen a su pueblo en la pobreza, por eso se escapan de la isla y muchos se ahogan en el trayecto, porque se van en barcazas improvisadas, pero es más su deseo de salir de la pobreza que el miedo de morir ahogados.¿Entonces quien? Pues yo creo que ningún partido es la solución para México. La partidocracia, ya lo he relatado, es el cáncer de nuestro país. Por eso yo creo en las candidaturas ciudadanas. En los candidatos ciudadanos puede estar la solución para nuestro país, porque no están coludidos con las mafias que están en el poder. ¿O usted qué opina, estimado lector?POSDATA UNO. Mi más sentido pésame para los familiares de Antonio Chaurand, quien falleció el jueves pasado. Fue presidente municipal de Celaya a la edad de 32 años. Y fue un excelente alcalde. Quizá uno de los más queridos por los campesinos con quien tuvo una fuerte identificación. Yo tuve el privilegio de platicar con él muchas veces y siempre me dejaba una agradable sensación y esperanza de que hay muy buenos seres humanos. Su calidad moral era conocida y reconocida por todos. Que en paz descanse, y a Toño, Andrés y el resto de su familia les deseo pronta resignación.POSDATA DOS.- Yo me decidí, por cierto a última hora, registrarme como candidato independiente a la presidencia municipal de Celaya. Confieso que no he reunido todos los requisitos que marca la ley electoral por la premura del tiempo. Si logro ser candidato voy a luchar con todas mis fuerzas para lograr el poder en beneficio de los demás.