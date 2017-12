La enorme crisis que nos viene…

Publicidad

El día 15 de diciembre pasado, se inició formalmente el proceso electoral para renovar, entre otros cargos electivos, al ejecutivo federal, al presidente de la República.Por ello utilizo el presente espacio para hacer algunas reflexiones, o acaso algunos pronósticos, basado en mi modesta percepción de la realidad de nuestro País.El título de esta columna parece grave o contundente, y sí que lo es, pues tengo la convicción de que México está ya en los albores de una enorme crisis política y social no vista antes en los tiempos modernos.Inicio esta columna mencionando un escenario hipotético plausible:Ante un decantado tercer fraude en contra de López Obrador, pero ahora insostenible, se reventaría una gran crisis pos electoral anulando la elección; esto abriría frentes inimaginables en la disputa por la designación de un interinato, acarrearía el consecuente fin del PRI y el PAN en su mafioso arreglo partidocrático, la obligada supresión del INE y una posterior reforma Constitucional de gran calado;Desde luego que, la intensidad de esta crisis, su duración y resolución final, son impredecibles.En claro abono a esta hipótesis, el PRI ha designado candidato a Meade y con ello hace su apuesta más extrema: busca alinear a este fraude, que de modo imperioso ya prepara, a todos los poderes fácticos en su apoyo o anuencia;Y es que Meade, lo saben bien las plutocracias, nunca podría ser presidente de la República sino a través de un fraude de dimensiones colosales; de ahí lo extremoso de esta apuesta.Para los más temibles adversarios de AMLO, que son esos grandes poderes fácticos, nacionales o extranjeros, esta apuesta extrema corresponde a su único recurso; por lo cual es de altísimo riesgo, por su ingente volatilidad;Y es que el PRI busca también involucrar a toda su partidocracia comparsa, que incluye al susodicho frente PAN-PRD-MC; unidos en este común propósito nunca accederán a entregarle a AMLO la presidencia del País a través del sufragio universal;Se ha dicho que los comicios del Estado de México son un adelanto a las federales del año siguiente; y parece que esto ahora corresponde; pues resulta obvio, sus adversarios pretenden reproducir a nivel nacional lo ocurrido ahí;No sé si AMLO contribuyó en algo para que su partido perdiera esta elección; pero lo patente es que su impugnación al escandaloso fraude confirmado fue tan sólo retórica o judicial; y de que este alboroto se silenció muy pronto;Acaso esta mansedumbre por él mostrada se inserte en una forzada lógica adquirida; esto es, de que una impugnación social en las calles hubiese sido un remedo a la muy costosa y célebre “toma de Reforma”; y por tanto debía evitarse;Sin embargo, y en vista de lo que viene, creo AMLO se vuelve a equivocar ahora, como también lo hizo en la elección de 2006, cuando la denuncia y la preparación a la impugnación del fraude debió hacerse antes de los comicios, y no después.Y es que perder el EdoMex cuando estaban dadas las condiciones políticas para que la izquierda lo ganará, es un error demasiado pesado; y lo peor, pudiera constituirse como el inicio de una saga de traspiés que lo lleven de nuevo a perder la Presidencia.Una impugnación social pacífica y prolongada, y que le hubiese dado vigencia permanente a la denuncia a este indecente fraude, debió ser un instrumento político para inhibir el subsiguiente, que ya se prepara; pero no ha sido así;En tanto, Alfredo del Mazo Jr. tomó ya posesión del cargo y despacha muy tranquilo en Toluca; y sobre esto la sensación de aquellos que votaron por Delfina, es que simplemente no volvió a pasar nada;Y esta percepción social de que “simplemente no volvió a pasar nada”, es ya el prefacio, o acaso el aliciente perverso, para la comisión de este otro gran fraude inminente.AMLO dice que en 2018 tiene dos únicas rutas: a Palacio Nacional o a la Chingada, en referencia al nombre de su granja en Palenque; sin embargo, esta segunda ruta podría ser la de todo México.Y es que AMLO ofrece una esperanza creíble de cambio en un importante número de mexicanos, que la han perdido; Por ello, el desenlace en el EdoMex es deprimente y ominoso a su causa.AMLO aduce, y con razón, que en sus anteriores manifestaciones de rechazo a fraudes en su contra “no se rompió ni un vidrio”; pero ante lo sucedido en el EdoMex no dio la sensación de prudencia, sino más bien de pasividad…A AMLO le preparan ya un formidable fraude electoral para imponer en los Pinos a cualquiera de los candidatos de la partidocracia; el que logre primero polarizar la elección frente a él.Sus muchos enemigos o adversarios tienen todos los elementos extra-legales, económicos o políticos para hacerlo, y los van a emplear; también tienen todos los miedos por sus muchas y grandes fechorías de tantos años, para impedir que se convierta en el próximo presidente de la República.Y es que AMLO carece de todo aquello que a sus adversarios les sobra, esto es, dolo manifiesto en amplias y negras complicidades;Como éstos a su vez carecen de lo que AMLO sí tiene, la credibilidad de muchos, y ascendente moral; cualidades indiscutidas a pesar de que con frecuencia es testarudo…En un País como México, donde quienes ejercemos nuestra ciudadanía somos minoría, lo primero que menciono es lo que siempre se ha impuesto.Pero quizá olvidamos que hay otro personaje, otro ilustre mexicano, con el mismo ascendente moral que podría ser un referente dentro de la enorme crisis política y social que nos viene: Cuauhtémoc Cárdenas…@inigorota