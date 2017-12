Chicharito dedica canción a su novia

Publicidad

y la actrizpresumen su amor en redes sociales, en esta ocasión, el futbolista mexicano compartió en Instagram una romántica fotografía con su novia, acompañada de la letra de una canción."No sé qué es lo que hice en otras vidas, ¿a quien tuve salvar para que me salvaras tú?, tal vez cure en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú...te amo", se lee en el mensaje, que es parte de la cancióndeMuchos de sus seguidores aplaudieron el romántico mensaje, varios lo criticaron con comentarios relacionados a su desempeño futbolístico, y otros le desearon suerte no sólo en el amor, sino en el Mundial 2018."Necesitamos que metas goles chicha", "Muy bien mi Chicha Dios. Y suerte en la Premier League y mucha más suerte en el mundial 2018".