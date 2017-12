Carlos Vive se trajo a su familia a México

"Esta ha sido mi mejor experiencia con La Voz, mi favorita, y estoy fascinado, encantado, enamorado de México. Por eso quise traer a toda la familia, a mis hijos, para que vivamos de cerca una posada, como las hacen aquí; estaremos toda una semana.



De pasadita, y aprovechando el viaje, Carlos Vives experimentará las tradiciones navideñas mexicanas durante su estancia en la Ciudad, y lo hará rodeado de toda su familia.El intérprete colombiano, casado con Claudia Elena y padre de Lucy, Pedro, Elena y Carlos, trajo a sus seres queridos desde este fin de semana para que sean testigos de la final de, y, además, para que vivan una posada y conozcan Teotihuacán, entre otras actividades.El coach del reality show, que este domingo llegará al final de su temporada actual, externó su pasión por lo que ha vivido en el programa, en el cual comparte sillas con Laura Pausini, Yuri y Maluma."Es que nos peleamos mucho, pero en el buen sentido de la palabra, así que ¡nada! Los extrañaré, han sido grandes coaches y serán mis amigos de toda la vida", acotó el intérprete de "La Bicicleta" y "Robarte un Beso".Y también, mencionó el músico, está encantado con la idea de darle continuidad a las carreras de varios de los participantes que tuvo en su equipo durante el transcurso del programa, que conduce Jacqueline Bracamontes, y para el cual Thalía y Mayela Orozco son sus finalistas."Tenemos todo el talento con nosotros, y lo digo no por quedar bien ni por compromiso, sino porque quiero que sucedan bien las cosas. Mira, ni a finalista llegó, pero Lupe Infante, la nieta de Pedro Infante, tiene un gran talento y quiero apoyarla hasta que se pueda. Y con Flor Amargo sí que quiero hacer más cosas, quiero seguir grabando".Conocido por éxitos como "La Gota Fría", "Déjame Entrar" y "La Maravilla", el también realizador acaba de ser nombrado Padrino de la Beca Prodigio de la Fundación de los Latin Grammy, la cual apoyará económicamente a un aspirante a músico para que estudie en el Berklee College of Music, en Boston."Yo siempre estoy dispuesto a ayudar, siempre es importante darle espacio a los nuevos talentos y buscar oportunidades para ellos. Ya lo he dicho: qué bien que en comunidades rurales, o en sitios muy alejados de las grandes ciudades, también podamos buscar talento."Esta beca es para un talento de habla hispana, lo queremos de Latinoamérica, y tendrá la magnífica oportunidad de una beca por 200 mil dólares que hacemos en conjunto con los Latin Grammy. Por esto, habrá un comité que se decidirá por quién se la merece, y supongo serán muchos y muchos los aspirantes", detalló el también ganador del Grammy y el Grammy Latino.A partir de este sábado, y hasta abril, en el portal LatinGrammy.com estarán la información y las bases para que cada concursante registre la documentación necesaria y de esta manera sea elegible para el programa de becas.