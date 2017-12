Conoce la 'dieta estricta' de Kim Kardashian

Publicidad

Por si no lo habías notado, ¡el cuerpo de Kim Kardashian luce fantástico estos últimos días!Y ese físico escultural es gracias a la entrenadora Melissa Alcantara, de la cual Kim habló en uno de sus capítulos de Keeping up with the Kardashians "Voy a comenzar esta dieta realmente loca. Estaba buscando en Instagram y esta fisicoculturista apareció en mi página y había ganado 31 kilos durante su embarazo. Su hijo tiene 6 ahora, y ella se ve muy en forma" Kim le cuenta a Kris Jenner. "Melissa es una entrenadora que descubrí. Me inspira mucho y tengo muchas ganas de conocerla y que me entrene. Ella podría ayudarme a direccionar mi alimentación y llevarme por un buen camino… Si fuese al menos un 10% como ella me cambiaría la vida. Por ejemplo mis brazos y mi espalda. Es la comida. Tengo que tener este estilo de vida. Lo voy a intentar".Kim y Khloe se reunieron con Melissa en Nueva York. Melissa dice que su filosofía de dieta es "hacer la comida simple" y comer alimentos frescos y buenos. "La control de las porciones también es importante."Luego, Melissa viaja a la casa de Kim donde limpia la despensa de Kim y elimina todas las "porquerías procesadas" como las llama. Kim lo considera una "Dieta rígida y loca".En cuanto a los ejercicios, Melissa le dice a Kim. "Es una mezcla. Me gustan los intervalos de baja intensidad. Hago también alta intensidad y luego entrenamiento con pesas".Durante la jornada en el estudio Gunnar Peterson en Los Angeles, Kim y Melissa hacen sentadillas, estocadas, y pesas con una cuerda de ejercicios. "Sé que puedo tener abdominales; nunca he buscado tenerlos, pero ahora sé que puedo" dice Kim durante el entrenamiento.Y en cuanto a la dedicación de la diva, Melissa recientemente escribió en Instagram de la estrella de E!, "Kim entrena fuerte y tiene mucha ética de trabajo, es un placer entrenarla. Sigamos creando músculos chica."Con información de: E Online Latinoamérica