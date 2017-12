Lana del Rey aparece con Amy Winehouse 

Los fans de la cantante han quedado sorprendidos luego de que Lana del Rey publicara una fotografía en donde se les ve juntas dentro de un auto. Amy quien falleció en 2011 realmente no conoció a Lana, por lo que sus fanáticos se encuentran confundidos ante la imagen que el Instagram muestra.



Dicha fotografía muestra a ambas cantantes dentro de un auto. Lana siempre ha demostrado su admiración por Amy, recalcando en distintas ocasiones que fue su inspiración.



La realidad de la fotografía



Ante este hecho, un medio estadounidense entrevisó a la persona que hace unos años publicara esta imagen: Tuna Selekoglu, quien admitió haber editado la foto desde hace varios años y después publicarla en Tumblr en el año de 2013.



“Esta foto no es real. Amy murió antes de que Lana se hiciera famosa. Y esta edición fue hecha por mí. Cuando Amy falleció me sentí mal porque amaba su música. Cuando escuché la canción Blue Jeans de Lana por primera vez, me di cuenta de que tenían un parecido. Por eso hice esta foto”, dijo al medio norteamericano.