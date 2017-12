Pachuca logra histórico bronce en 'mundialito'

Publicidad

BUEN MUNDIAL#MundialDeClubesxFOX Para Franco Jara, el tercer lugar conseguido por Pachuca es bueno, aunque se quedan con la sensación de haber podido llegar a la final pic.twitter.com/4p2z3Wjtjs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 16, 2017

¡AL POSTE!#MundialDeClubesxFOX Pachuca volvió a tocar la puerta, pero Murillo no supo aprovechar, en vivo por FOX Sports y APPhttps://t.co/CKpAfpSZdv pic.twitter.com/yInR0cGd3u — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 16, 2017

PRESIÓN TUZA#MundialDeClubesxFOX Pachuca busca con insistencia el tercer gol, pero el guardameta de Al Jazira lo impide, en vivo por FOX Sports y APPhttps://t.co/CKpAfpSZdv pic.twitter.com/GJd6RfrQNs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 16, 2017

Elluego de hacerse con elEl equipo hidalguensepara convertirse en el tercer club mexicanoEl equipo local no fue aquel que le complicó al Real Madrid en la fase anterior y no obstante que tuvieron unos buenos primeros 15 minutos. Los Tuzos se hicieron del manejo del esférico y se quedaron con el grito de gol en la boca por una mala decisión de Óscar Murillo, quien se aventó de palomita para intentar meter una pelota dentro del área chica, al 16'.Pero el asedio mexicano tuvo su recompensa con anotación dequien firmó con categoría un servicio deal minuto 37.Romarinho, el más desequilibrante del Al Jazira, provocó que al 57' Khalfan Alrezzi tuviera un balón a merced para igualar los cartones, marcador que duró un suspiro puesexplotó la banda y le dio un regalo anticipado deque sólo tuvo que empujar el esférico para retomar la ventaja tres minutos después del empate.Aún con la ventaja Pachuca no retrasó líneas y volvió a encontrar la puerta rival en par de ocasiones, primero con una definición deque un minuto después de haber ingresado al campo puso el 3-1, al 79', mientras que a seis minutos del final,su buen accionar con el 4-1 definitivo desde los 11 pasos.La cuarta oportunidad fue la más gratificante para el Pachuca que en las ediciones de 2007, 2008 y 2010 no había podido quedar entre los primeros tres, igualando la suerte del Necaxa en el 2000 y de Rayados en el 2012.