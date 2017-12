Detenida por pagar con tarjeta ajena

Publicidad

Unar fue detenida por lamunicipal, luego que intentó pagar con una tarjeta que no era suya en undel rumbo de la Ex Estación, de barrio de Tepetapa; al no coincidir los datos de lacon la identificación que presentó, abandonó la tienda.La mujer de 27 años, con domicilio en el barrio de Valenciana, presentó un tarjeta de crédito de la tienda departamental Liverpool, pero no era de ella.El hecho ocurrió el pasado jueves antes de la medianoche, cuando una, señaló a una mujer, la cual había ingresado al comercio y pretendía realizar una compra, y pagar con una tarjeta de Liverpool.