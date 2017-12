Aumento de delitos no espantó a los turistas

Publicidad

Aunque se registraron 3 mil 606 más delitos endurante 2017 respecto el año anterior, la afluencia de visitantes no disminuyó, por el contrario, registró un incremento de 20 por ciento, informó el secretario de Turismo,"No hemos tenido ninguna afectación, el turismo vive unos momentos muy dinámicos, tenemos un 20 por ciento de aumento respecto al año pasado, además los turistas gastaron un 40 por ciento más que el año pasado", acotó el funcionario.De acuerdo con los datos acumulados del Semáforo Delictivo a octubre, en 2016 se registraron 9 mil 23 denuncias por homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, lesiones y violación.Durante 2017 se denunciaron 12 mil 629 ilícitos ante la Procuraduría General de Justicia de, 3 mil 606 delitos más que el año anterior.En contraste, laregistró un millón 200 mil visitantes este año, 20 por ciento más que en 2016.Gómez Baños indicó que Hidalgo es de los estados más seguros del país pero el territorio no está exento de la comisión de delitos de alto impacto."El llamado que se hace a los presidentes municipales y a las autoridades policiacas es que no bajen la guardia, tenemos siempre que estar vigilando para mantener la seguridad y mejorar los índices".