Hacen el feo a las candidaturas independientes

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No hay interés por parte de la ciudadanía depara contender de manera independiente hacia una candidatura a diputado local, ya que a una semana que se venza el plazo para manifestar la intención, no hay ningún interesado.Así lo informó la consejera presidenta del(IEE)quien, agregó, agotarán hasta “el último minuto del próximo sábado 23 de diciembre para ver si hay algún ciudadano en registrarse”.Tras finalizar la primera sesión ordinaria del consejo general, con motivo del arranque del proceso electoral local y en el que se aprobó el calendario electoral,señaló que para sacar los comicios se contratará a personal temporal, aunque no dijo el número.Como dato, los funcionarios estatales, federales o municipales que pretendan contender en el proceso electoral en el que se elegirán diputados locales en Hidalgo tendrán hasta el 1 de abril como fecha límite para dejar sus cargos.