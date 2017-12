Perusquía, sin ganas de reelegirse

Publicidad

La presidenta del Congreso localaseguró no pensar en reelegirse, como parte de la pasada reforma electoral que contempla esta figura en Hidalgo, ya que está totalmente avocada a su puesto actual comoy será su partido quien tome la decisión.En entrevista, la legisladora priista aseguró no pensar en otra situación a parte de cumplir con sus obligaciones en elde la mejor manera y será su partido quien tome la decisión de algún puesto futuro para ella.“La verdad es que aunque parece eslogan, estoy avocada a mi tarea. No pienso en alguna otra cuestión, mi partido habrá de tomar las decisiones y por puesto que yo siempre estaré dispuesta a dar mi mayor esfuerzo y compromiso en donde quiera que el partido decida que yo puedo servirle”, aseguró.El próximo primero de julio los habitantes deacudirán a las urnas para elegir diputados del Congreso local, además de la contienda federal de legisladores, senadores y presidente del país.