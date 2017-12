PRI no descarta alianza con el PES en Hidalgo

Publicidad

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, Leoncio Pineda Godos, no descartó una alianza con el Partido Encuentro Social en los comicios locales, donde se disputarán 18 escaños para la Cámara de Diputados.Previo al inicio del proceso electoral en Hidalgo, informó que hay negociaciones para establecer coalición con el PES a nivel local, aunque dicho partido se coaligó con el Movimiento de Regeneración Nacional para la elección presidencial.Detalló que Daniel Andrade Zurutuza, líder del PES en Hidalgo aún no ha definido su postura y tienen hasta el 3 de enero para registrar la posible coalición ante el Instituto Estatal Electoral.El PRI también evalúa una coalición con los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, dijo.El ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Guanajuato negó que el efecto AMLO pueda restar fuerza al partido tricolor en los distritos electorales donde tiene presencia."Ya ha pasado en tres ocasiones, no veo porque en está ocasión pudiera ser diferente y que nuestro instituto político no pudiera ser ganador", declaró.Pineda Godos informó que el PRI acreditó la licencia de registro y documentación vigente aprobada por la Asamblea Nacional como marca la reglamentación electoral, previo al inicio del periodo de elecciones.