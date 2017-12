La democracia mexicana vive en todo su esplendor ahora

Publicidad

Tres precandidatos a Presidente de México se encuentran ya en plena campaña –apenas disfrazada legalmente-, y recorren el país encontrándose con sus correligionarios de partido y de alianza (!?), exponiéndoles sus ideas para -según eso- convencerlos de que en las respectivas convenciones que habrán de efectuarse el año próximo, ellos sean elegidos formalmente, como candidatos.Nos esperan siete meses de informaciones casi a diario acerca de lo que digan y hagan Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (conformada por Morena-PT-PES); José Antonio Meade Kuribreña, de la coalición “Meade ciudadano por México” (integrada por el PRI-PVEM-PANAL), y Ricardo Anaya, precandidato de la coalición “Por México al Frente” (que forman el PAN-PRD-MC).Los medios de comunicación habrán de destacar sus frases más brillantes, las promesas más impactantes, las condenaciones más fúricas y las ocurrencias más extravagantes (si es que alguno incurriera en ellas). Importará también sus rasgos de personalidad, pues no escapa a nuestra experiencia inmediata la inesperada sorpresa que nos ha dado el actual Presidente de los Estados Unidos de América, que como candidato dijo tontería y media y, pese a eso, o quizá por eso, fue electo.La democracia mexicana está en todo su esplendor, ¿quién lo puede negar? Debe ser un motivo de orgullo para nosotros, como país, mostrarnos ante el concierto internacional con precandidatos de alianzas lo más raras -pero posibles-; pues con derechistas católicos van izquierdistas comunistas; con defensores de la familia entre hombre y mujer van quienes creen en el amor homosexual y adopción de hijos nacidos de vientres ajenos; con defensores del actual gobierno van seguidores de una lideresa víctima del mismo.Haciendo un examen en retrospectiva cercana, nos damos cuenta que las campañas actuales fueron preparadas con mucha antelación, cuidando hasta el más mínimo detalle y aplicando una estrategia con precisión milimétrica. Por ejemplo: se escogió al señor Meade Kuribreña para ser estandarte de un partido (el PRI) al cual él no pertenece; por eso se decidió en una asamblea aceptar como candidatos a simpatizantes no miembros del partido. De este modo se solucionó la incómoda posición del PRI a nivel nacional y del Gobierno Federal de él emanado, que no anda con muy buenas credenciales ante una irritada ciudadanía que cada día se entera de nuevos asesinatos, asaltos, extorsiones y el descubrimiento de ex Gobernadores ladrones que se llevaron miles de millones de pesos que pagóel pueblo con sus impuestos, que hicieron negocios inmobiliarios con propiedades estatales o que lavaron dinero nada menos que ¡en los Estados Unidos de América!, donde la justicia parece ser más justa (valga la redundancia).El señor Meade Kuribreña presenta sus credenciales personales de trabajo, conocimiento, honradez y pureza de intenciones, para defender a la coalición que lo postula y (en caso de ganar) dirigir al país al progreso en paz y con justicia.Por su parte, el señor Ricardo Anaya ha resultado una sorpresa por su astucia, capacidad de maniobra política y, porque al frente del Partido Acción Nacional, dejó de lado a todos los demás aspirantes a precandidatos presidenciales; hizo que abandonara el barco ¡nada menos que una ex Primera Dama de la Nación!, panista de toda la vida, e hizo alianza con el PRD, un partido que sin ningún aroma de catolicismo o por lo menos de doctrina cristiana, aprobó los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo cual la Biblia llama “abominación” y San Pablo en una de sus epístolas dice claramente que tales individuos “no entrarán en el Reino”. Los de Dios y los del Diablo juntos, en busca del poder político. Y de remate va Movimiento Ciudadano que tiene en su poder casi el 80% de Jalisco.El único que no es sorpresa es el señor Andrés Manuel López Obrador, pues está en campaña desde hace años. También él es un hombre astuto y que da sorpresas. Tiene un control perfecto sobre sus huestes. Recuerden cuando en la Delegación de Iztapalapa, en el entonces Distrito Federal, ordenó a la ciudadanía que votaran por un tal Juanito, para hacerlo delegado, pero luego -se lo dijo en su cara a Juanito frente a miles de testigos- “tú renuncias de ser Delegado, Juanito, y entonces ocupará ese cargo…” y ahí dijo el nombre de la elegida por su dedo pejista. Democracia al estilo López Obrador.En fin, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses, pero, ¿saben qué? Será una campaña la mar de interesante y con muchos eventos dignos de incorporar a la historia. De entre lo más pronosticable están los encuentros a garrotazos, pedradas y manazos entre los hermanos izquierdistas, como ya lo vimos en los primeros dos días de precampañas. Perredistas contra morenistas en Coyoacán. A los alborotadores les dan ganas de gritar: “¡Dense con todo, amigos!”, pero la verdad eso sería muy peligroso, pues recuerden que el 26 de julio de 1968 comenzó en la Ciudad de México un pleito entre muchachos de dos preparatorias, en la Ciudadela (en el centro de la ciudad) y acabó todo con una masacre el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. ¡Cuidemos nuestra frágil democracia, que crezca como planta sana y maciza; queremos ser libres y felices siempre!