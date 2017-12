Las mujeres de mi General

Publicidad

Existen personajes cuya vida los hace interesantes y excepcionales. Los hombres considerados ilustres por su entrega a la Patria o el haber dejado plasmada su inspiración en impresos o lienzos pictóricos; los consideramos hasta semi-dioses; porque Dios los dotó de cualidades únicas que sirven para sublimar a sus contemporáneos. En cambio aquellos; los interesantes y excepcionales, sus vidas y atributos los hacen parte del mismo pueblo y por ello, se les entrega y recuerda con emoción especial. Tal es el caso de Victoriano Ramírez “El Catorce”; destacado cristero alteño y Francisco Villa, “El Centauro del Norte”. Este, figura de la Revolución Mexicana; aquel, bizarro participante en la Cristiada. Hoy quiero hablarles de Pancho Villa.En el XXXIV Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas celebrado en Durango, tuve la oportunidad de adquirir la Revista “Siete Leguas”; editada por el Sol de Parral, Chih.; así como el libro “La Familia Secreta de Pancho Villa”, de Rubén Osorio, publicado el año 2003; y del mismo estudioso del “Centauro del Norte”, “La Correspondencia de Francisco Villa”; así como otros escritos y sucedidos referentes al Centauro del Norte; pero lo que más me motivó para hacer estos apuntes fue la Crónica “La Vida Virtuosa y Amorosa de un Guerrillero. Apuntes Históricos sobre Francisco Villa”, de D. José de Jesús Vargas Garza, Cronista de la Ciudad de Lerdo, Dgo. Pues tomando de aquí y de allá, con brevedad les hablaré un poco del personaje señalado.Nuestro personaje nació en La Coyotada, Municipio de San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1878. Era un niño robusto, cabello rojizo y rizado al que le pusieron por nombre José Doroteo. Sus padres, Agustín Arango Vela y Micaela Arámbula Álvarez. El 7 de julio fue bautizado por el P. José Andrés Palomo en la Parroquia de San Francisco de Asís. Era el mayor de cinco hermanos: María Ana, José Antonio, María Martina y José Hipólito.Los padres de Villa eran personas humildes dedicadas a las labores del campo; por lo tanto, tuvo una niñez miserable. Cuando tenía diez y seis años de edad, se convirtió en prófugo de la justicia; pues en el rancho El Guajojito, de la Hacienda de Santa Isabel de Berros, hirió a balazos al hacendado Agustín López Negrete por querer abusar de su hermana Martina que tenía doce años de edad. Salió huyendo hasta la Sierra de Gamóm, donde se une a unos bandoleros; robaban ganado y lo vendían en Durango y Parral. Ahí tomó el nombre de Pancho Villa; por su abuelo; pues su padre era hijo natural de Jesús Villa.Capturado, fue enrolado en el ejército por ya tener fama der ser bandido peligroso. Tenía veinticuatro años de edad. Se les fugó desertando de la milicia y se fue a merodear en los alrededores de Parral. No tuvo educación. Aprendió a escribir en la arena de los arroyos. A los veinticinco años de edad apenas aprendió a firmar. Para Villa la Revolución significaba, antes que nada, la educación y las tierras para los campesinos. Las otras cosas pueden esperar, como él decía. Solo así podemos explicarnos sus acciones prácticas cuando fue Gobernador del Estado de Chihuahua.A mediados de 1910 Pancho Villa era buscado por el asesinato de Claro Meza, de la policía secreta del Gobernador Enrique C. Creel y de Miguel Vaca, de la Hacienda de Talamantes. Este Gobernador era hijo de D. Rubén C. Creel, Cónsul de Estados Unidos que Abraham Lincon había enviado a Chihuahua. Casó con Da. Paz Cuilty Bustamante, hermana de la esposa del terrateniente D. Luis Terrasas y emparentada con el historiador Carlos María Bustamante. D. Rubén C. Creel, era bisabuelo del Lic. Santiago Creel Miranda. Pero esto, es otra historia que algún día les contaré.Villa era un jinete infatigable; diestrísimo tirador de pistola y magnífico conocedor de la sierra, parajes y caminos de Chihuahua y Durango. Por eso, en cuanto supo del levantamiento de D. Francisco I. Madero para acabar con el Régimen de Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de 1910 ya encabezaba un grupo de trescientos jinetes bien armados y se une al Movimiento Revolucionario en Galeana, Chihuahua. Pascual Orozco al presentárselo a Madero le dijo: “¡¡Es todo un verdadero gallo…!! ¡Un pelado!...! Yo lo considero mi Segundo en el mando de todas mis fuerzas.”Con la Toma de Ciudad Juárez terminó la guerra en Chihuahua. Vinieron las negociaciones del Convenio entre fuerzas de Díaz y de Madero. Villa le aconsejaba que siguiera con la Revolución; porque de lo contrario, lo pagaría con su vida. ¿Cómo un analfabeto podría tener esta visión? Por fin triunfó Madero y Porfirio Díaz abandonó el País el 25 de mayo de 1911.Madero llegó al poder y el gran error que le costó la vida, fue haber dejado la estructura militar porfirista con Victoriano Huerta al frente. Varios revolucionarios no estuvieron de acuerdo y encabezados por Pascual Orozco se rebelaron en el Norte. Villa quedó bajo las órdenes de Huerta, quien le incriminaba el haber robado una yegua a la familia Russek; cargo que Villa negaba. Se hicieron de palabras y como Huerta estaba ebrio, Villa le dio una bofetada. Por eso, el 26 de mayo de 1912, Huerta lo mandó fusilar en la ciudad de Jiménez. Ya estando Villa frente al pelotón listo para el fusilamiento, llegó un telegrama de Madero de suspender la ejecución y que fuese llevado a la Ciudad de México. Madero sabía, que entre todos, Villa le era el más fiel. Temiendo por su vida, Villa logró escaparse de la cárcel de Santiago Tlaltelolco y huye al Norte diciendo: “Yo nací en el mundo para sufrir pero no nací para ser traidor; y esto lo siento muy feliz en el fondo de mi corazón.”Huerta asesina a Madero; estalla la Revolución Constitucionalista; Villa arma su poderosa División del Norte; Victoriano Huerta huye del País; se celebra la Soberana Convención de Aguascalientes; estalla el conflicto de Carrancistas contra Villistas; Villa es derrotado; Carranza llega al poder y es traicionado y asesinado. Entonces, Francisco Villa se va a vivir a la Hacienda de Canutillo; aunque le gustaba más vivir en Ciudad Lerdo. Luego es asesinado en Parral. Una de sus más grandes proezas, además de la Toma de Zacatecas, es que ha sido el único mexicano que ha invadido a Estados Unidos. Esto es en breve, algo de lo mucho que se puede hablar del General francisco Villa; o José Doroteo Arango, que era su verdadero nombre. Pero hoy, más bien voy a referirme a la vida amorosa del Centauro Francisco Villa. Persona que vivió con tal intensidad emotiva su vida afectiva, que dadas las circunstancias históricas que le tocó vivir, nunca se quedó atrás.Villa casó varias veces; sus mujeres fueron: 1) Guadalupe Peral, primer amor. 2) María Leocadia, de Arroyo Seco. 3) María Isabel Campa, con quien procreó una hija, Reynalda. 4) Petra Espinoza, con quien tuvo otra hija, Micaela. 5) Luz Corral madre de Luz Elena, su hija. 6) Esther Cardona Canales; con quien tuvo a Esther y Francisco, gemelos. 7) Asunción Villaescusa; madre de Agustín. 8) Piedad Nevarez; madre de Agudeo. 9) Guadalupe Coss Domínguez y su hijo Octavio. 10) Macedonia Ramírez y su hijo Ernesto. 11) Juana Torres Benítez; y su hija Juana María. 12) Librada Peña;con quien procreó a Celia. 13) María Dominga Barraza; y su hijo Miguel. 14) Francisca Carrillo y su hijo Francisco. 15) María Hernández. 16) María Isaac Reyes con quien tuvo a Samuel. 17) Soledad Seáñez y su hijo Antonio. 18) Manuela Casas Morales y su hijo Trinidad. 19) Paula Alamillo y su hija Evangelina. 20) Cristina Vázquez. 21) Dolores Galván. 22) Otilia Meraz. 23) Aurelia Ceferina R. 24) Gabriela Villezcas. 25) Austreberta Rentería con quien tuvo a Francisco. Y dos mas, cuyos nombres no pude localizar.Villa era totalmente abstemio y fumaba esporádicamente. Nunca fumó mariguana. En su Hacienda de Canutillo acogió a varios de sus hijos: Micaela, Octavio, Agustín, Cecilia y Juana María. Era muy muchachero. En vida, nunca desprotegió a los demás.