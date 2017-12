Publicidad



“Veníamos bien durante los últimos juegos, pero es difícil cuando la cabeza no está en lo deportivo”, dijo el coach de los mieleros Jonathan Villegas sobre la problemática en la que se les adeudarían los salarios del último periodo de noviembre y al primero de diciembre.

Ayer,con participación mayoritaria del roster joven y mexicano debido a que los “emblemas” del equipo leonés no se pararon en la duela debido a que la directiva no les ha cubierto sus sueldos.Como principal característica del cotejo de ayer,Por el cuadro local,. Pero los representantes de Fuerza Regia pudieron más y lograron llevar agua a su molino; las acciones las comandó Juan Toscano, que con 32:50 minutos de juego pudo marcar 25 unidades, mientras que Cristian Cortez y Martin Samarco también destacaron.ocho de ellos con triunfo. El segundo de la serie entre Abejas y Fuerza Regia, será esta tarde en el Domo.Los jugadores más experimentados de las Abejas de León, incluyendo a los extranjeros, no tuvieron actividad,Y es que el equipo pretendía cubrir los sueldos durante la semana, pero al parecer, los apoyos por convenios comerciales, no llegaron, por lo que la plantilla decidió no jugar.