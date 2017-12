Publicidad



“Pisar otra vez el pasto del Estadio León. Todas esas cosas que hacen de nosotros. Tenemos más de 50 años y es muy bueno volver a entrenar”, dijo un sonriente ‘Marquinho’, al que los años parecerían cobrarle una ‘factura sin IVA’.



“Si considero a esta afición de las mejores”, dijo el goleador, mientras que Ferreira recuerda los ‘años maravillosos’, y cuando salía a calentar y lanzaba guantes, balones y demás.



“El máximo ídolo que ha tenido León en su historia es ‘Tita’. Es muchas veces por lo que uno genera con la afición. Hay gente que tiene eso y perdura mucho a través del tiempo. Eso hace que las nuevas generaciones se vayan enganchando”, dice el ‘Coco’ Giménez.

Marco Antonio Bennato Costacurta ‘Marquinho’

Ex Jugador de León

Marco Antonio ‘El Chato’ Ferreira

Ex Portero de León

‘Para ídolos, ‘Tita’’: Ferreira



“Como ídolo, ahí sí tengo que levantarme y aplaudirle a ‘Tita’”, dijo el ‘Chato’. “En una ocasión yo estaba firmando autógrafos, y en eso llega ‘Tita’, y todos gritaron ‘ahí va Tita’ y todos contra él, hasta el niño de la pluma (de su autógrafo) me dice, ‘deme la pluma’, y me quedé ahí solito”.



“Los porteros tenemos fama de locos”, asegura el ‘Chato’, quien no dudó en aceptar la invitación al partido, apenas tres meses después de que tuvo una operación a corazón abierto en la ciudad de Toluca.



“Nace de que en el vestidor te dan dulces como carbohidratos y en una ocasión me comí uno y el otro lo aviento a la tribuna, y me gritan, ‘Chato, trae más dulces, cómo que nadamás uno”, y al siguiente partido me dicen “¿Y los dulces ‘Chato’?”, y ya al próximo llegué con muchos. Los aventé a la tribuna que está atrás de la portería y todos te agradecían”, recordó Ferreira.

En la mesa, pocas veces se pueden reunir tantas historias, anécdotas dignas de una épica batalla y nostalgia... esa nostalgia de los sabedores que les ponen en los mejores parados tácticos en la historia del Club León.- o Nou Camp, conocido por aquel entonces -, se convertía en sucursal del Olímpo.Con sabiduría y tenacidad,, y entre que ríen a manera de broma o piensan en la mejor respuesta, los jugadores que alguna vez vistieron con elegancia los colores de La Fiera, se saben agradecidos por volver a pisar el dos veces mundialista. Como ayer. Como en sus mejores años.Cosa contraria al ‘Chato’ que tras una reciente operación a corazón abierto vuelve para el Partido de Leyendas de este domingo. Sí, aunque nunca más se volvió a poner los guantes tras el retiro;, dijo Ferreira, que en aquel entonces dio paso a la carrera de Adrián Martínez, con quien se reencontrará.En León también se reencontrarán más allá de la grada... con el hincha, el que siempre estuvo. Eso queda claro, para todos.‘Tita’ duró seis temporadas con el equipo, de lo esperado, y a través del tiempo, las buenas actuaciones provocan que la gente se enganche con los equipos y sus ‘soldados’.Finalmente, las leyendas ahí están; aun con el sentimiento a flor de piel en donde se corea el “León, León, León”, donde hay banderines y euforia... donde se convierten en ídolos y donde todos coinciden que el futbol ni les debe, ni ellos le deben.“Ahora es muy diferente, antes se necesitaban características diferentes y ahora se debe de ser más determinante, con mucho más fuerza física. La calidad es importante y yo estuve también en un León que tuvo pocos cambios”.“Ahora es el poder económico. Se necesita poder económico para contratar y si no se tiene, se debe ser muy acertivo para contratar, buscar las características importantes y no permitir equivocaciones dado que son torneos cortos. Es un presupuesto muy diferente a lo que tienen Tigres, Monterrey, América. Se deben busca entonces jugadores con características importantes que puedan destacar”.“Son características diferentes, si se pudiera contar con ambos jugadores sería muy bueno. ‘Tita’ jugaba un poco más atrás y Boselli tiene características de un rematador determinante; es impresionante y ‘Tita’ también. Seguramente los dos pudieron jugar en el mismo equipo, imagínate a los dos en el mismo equipo, ellos podrían jugar adelante y yo me encargaba atrás de la marca”.“Vucetich tiene más conocimiento de lo que había en aquel entonces y hasta ahorita, y Matosas es un entrenador que busca más la ofensiva y busca más el gol. Yo no trabajé con Matosas, entonces creo que Vucetich es el mejor entrenador y se mantiene así hasta ahora”.“Mucha actitud, tenía un equipo muy bien conjuntado de muchos jóvenes, una columna vertebral de mucha experiencia con Tita, Marquinho, Edgardo Fuentes y el ‘Chato’ Ferreira y muchos chavos de 20 o 21 años, creo que fue un quipo que mostró una compatibilidad de futbol y el apoyo, la estrategia de Víctor Manuel Vucetich, fue algo que compaginó a todo el equipo, ese era un equipo que tenía huevos y te la partías en la cancha”.“Los dos merecen aplausos, me quedo con ‘Vuce’ porque con él trabajé. Respeto mucho a Matosas porque logra el ascenso y dos campeonatos, pero me quedo con ‘Vuce’”.“Creo que son posiciones diferentes, como cuando hablan de Maradona y Pelé o de Cristiano y Messi, son posiciones diferentes. Acá también, Tita y Boselli es diferente, Tita es 10 y Boselli centrodelantero nato. Cada quien domina su estilo y logra sus objetivos. Tita en su momento fue un goleador del equipo, Boselli hace los goles a balón parado, pero porque recibe balones, y Tita los fabrica, nosotros queríamos que hubiera una falta a favor cerca del área, porque tenía un alto porcentaje para que hiciera gol”.“Salir a la cancha, aplaudirles y agradecerles y que salías de la cancha y te pedían autógrafo era único. Te soy sincero, era ‘Tita’ y era el ‘Chato’ (los ídolos), y se disfrutaba, nosotros somos lo que somos gracias al aficionado”.Esen su historia.Ferreira será el portero titular de las Leyendas del León, que este domingo enfrenten a su similar de América en el estadio Nou Camp.Y es que es su corazón el que se encuentra más agradecido con la afición leonesa, esa que lo arropó, con todo y que llegó a los esmeraldas ya vuelto un veterano a la edad de 35 años.Por lo mismo, Ferreira prometió rememorar su ritual de saludar a la afición detrás de la portería, aplaudirles y sobre todo,“Sí voy a llevar dulces”, dijo entre risas el ‘Chato’, al tiempo de comentar la anécdota de cómo surgió dicha tradición.El ‘Chato’ no sabe cuánto tiempo jugará el domingo, pero asegura que firmará autógrafos y se sacará todas las fotos que la afición le pida.