“Nosotros en Guanajuato estamos orgullosos de lo que el PAN ha hecho en 26 años de gobiernos panistas. 26 años de que llegó el primer gobernador panista, y lo comentaba con el Ingeniero Carlos Medina Plascencia”, dijo.

“Comentábamos de cómo era Guanajuato cuando él llega como primer gobernador panista, cómo estaba, y en aquél momento la necesidad era de infraestructura en escuelas, de preparatorias, de hospitales y cómo esto se ha logrado a través de los años, de haberle dado continuidad”, añadió.



“Siempre he dicho que Carlos Medina sigue manteniendo un liderazgo dentro y fuera del PAN, es una figura reconocida en su trabajo cuando fue Alcalde, después cuando fue Gobernador, y sigue teniendo una presencia entre la gente de León y del Estado”.



“Pongo de ejemplo lo que fue el trabajo de Carlos Medina, y que permitió sembrar y dejar bases para que el PAN pudiera repetir por muchas ocasiones más tanto en León como en el estado. Yo siempre he reconocido el liderazgo del Ingeniero Medina”, dijo.



“Le pone sabor al caldo, Carlos es una persona con una gran trayectoria, y una imagen muy importante para el partido Acción Nacional (...) Yo estoy seguro que cualquier encargo que tenga lo puede desempeñar bien, hubo un tiempo que dentro del PAN a nivel nacional sonaba como para ser candidato a la presidencia de la república, en este caso no hay las circunstancias pero te habla del perfil que tiene”.

y ante su salida del Ayuntamiento leonés, lo definen como un buen candidato a cualquier puesto de elección popular por parte del Partido Acción Nacional.En sesión de Ayuntamiento, el pasado jueves se aprobó la licencia del síndico a dejar su cargo a partir del 11 de enero, abriendo la posiblidad de que el ex Gobernador y ex Alcalde de León, contienda nuevamente por un cargo público en las próximas elecciones. Durante un evento navideño en el que se reunieron cientos de simpatizantes de ambos funcionarios, el senador Torres Graciano destacó ante la audiencia la labor que realizó Medina Plascencia durante su gobernatura de 1991 a 1995.De igual forma, en entrevista el senador destacó la trayectoria de quien hasta poco fungirá como Síndico del Ayuntamiento de León.Tales posturas fueron reforzadas por el diputado federal Ricardo Sheffield, quien destacó la consideración que el funcionario llegó a tener por el partido a nivel nacional.Ante la probabilidad de que Medina Plascencia contienda por un cargo público, el diputado se dijo tranquilo de que éste no sea por la Alcaldía de León, cargo que espera alcanzar en las próximas elecciones.Considerando las intenciones de reelegirse del actual presidente municipal, el diputado se reservó calificar la actual administración, aunque considera ésta será evaluada por los ciudadanos, entre quienes detecta una latente preocupación por la inseguridad de la ciudad.