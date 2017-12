Publicidad



“Derivado de que a las 8 hrs., del día de hoy el promedio móvil más alto de las tres estaciones en León es de 104.36 µgr/m3 y con un promedio horario de 69.81 µgr/m3 en la estación Facultad de Medicina, se desactiva a las 8.30hrs la precontingencia que fue activada el pasado 14 de diciembre”, dio a conocer el IEE.



“Con respecto a Salamanca se realiza también la desactivación a las 8.30hrs con el promedio móvil más alto de las tres estaciones de 67.74 µgr/m3 y con un promedio horario de 44.6 µgr/m3 en la estación Cruz Roja”.



“Ambas fases de precontingencia se desactivan al estar por debajo de los 110 µgr/m3 de acuerdo a la norma de salud”.



"Las acciones oportunas realizadas por los comités técnicos, permitieron desactivar las precontingencias ambientales; ambas activadas el pasado 14 de diciembre, con la participación de los municipios, Secretaría de Salud, Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y demás dependencias municipales” señaló.



“A la ciudadanía les pedimos estar atentos y hacer equipo, todos generamos un impacto y todos tenemos corresponsabilidad, por lo que pedimos reducir el uso de vehículos, evitar en todo momento las quemas de cualquier tipo como: basura, lotes baldíos, pastizales, fogatas y reducir considerablemente el uso de pirotecnia, aún en festividad que anteriormente hemos utilizado y que comenzarán en los próximos días”, señalo el director del IEE.

