“¿Cómo?” Y “¿De dónde?”

Confieso haber leído“La salida”ellibro de Andrés Manuel López Obrador. Confieso también simpatizar con sus ideas de ayudar a los más pobres; pocos –salvo los más indolentes a la tragedia humana de las mayorías mexicanas- podrían no estar de acuerdo con dar ayudas financieras.Parte de los libros de AMLO tienen ideas buenas, de verdadera solidaridad en acciones hacia las mayorías. Encuentro partes completas a los diagnósticos del problema, pero no encuentro por ningún lado, las estrategias. Es decir: el “qué” está claro, pero no aparecen los “cómo” y menos los “de dónde” obtendrá ingresos para ello.No sólo AMLO, sino sus contrincantes Meade y Anaya, son claros en el diagnóstico: la corrupción y la inseguridad son los flagelos de los mexicanos. Si bien no todos coinciden en la causa raíz que son las enormes desigualdades, sus soluciones también son diversas. AMLO considera que la causa es la injusticia social y que se solucionará ésta, acabando con la corrupción todo se solucionará. Anaya y Meade consideran que esto es resultado de un sistema de gobierno que facilita el robo, pero dejan de lado la “causa raíz” que es la descomposición del tejido social.AMLO es un político que ha vivido toda su vida de la política. Difícil si no imposible que genere estrategias reales, factibles de llevar al País a la prosperidad. El“estado benefactoren su opinión, es el que distribuirá la riqueza a los “ninis”, a los viejitos, a los universitarios, a los indígenas, a los indigentes. El problema es que no encuentro en su análisis cómo piensa generar esa riqueza. Veamos: repartir 3,000 pesos mensuales a los “ninis” requeriría por año 10 veces el presupuesto de la SEP. Repartir 4,000 a los universitarios al mes no solo rompería el esquema de becas donde el estudiante se esfuerza por tener buenos resultados, sino que haría necesario 50 veces los recursos asignados a la construcción de carreteras. Recibirían dinero burros e inteligentes; flojos y aplicados.Considero que el dilema de fondo es que los mexicanos hemos estado acostumbrados a que “papá gobierno” nos regale las cosas sin ningún esfuerzo. AMLO ha prometido construir refinerías, dejar de importar alimentos, construir más universidades. Sus obras son un monumento al ejercicio presupuestal, al arte de gastar recursos públicos, pero no en el arte de cómo vender, de cómo ingresar, de cómo facturar, de cómo crear riqueza. Nada relativo a las exportaciones, a la competitividad de nuestros productos, a las políticas comerciales. Ausencia completa de su política industrial y a las decisiones económicas para que nuestra economía pueda competir ante el mercado global.Mi crítica a los libros de AMLO, es que no encuentro “cómo” lo va a conseguir. Cómo duplicar, triplicar, cuadruplicar, el presupuesto federal para lograr lo que promete. Y lo peor: afirma que se le regalará a la gente; nada sobre si son préstamos, nada sobre el aparato burocrático para administrarlo, nada sobre el mecanismo concreto para repartir esa riqueza. ¿Por qué está ausente la estrategia para ingresar y solo para egresar? ¿por qué todo el enfoque para administrar y nada para competir? Sus promesas serán bien recibidas por quienes viven del presupuesto, pero por quienes desde el sector productivo no beben de “la ubre” del gobierno.Su sensibilidad hacia los pobres son resultado de su contexto: nació en el sur de México. Allí se encuentra a las mayorías en condiciones de pobreza y se culpa al gobierno, a los empresarios y al sistema económico de todos los males. Tienen en parte razón, pero también es cierto que allí es donde menos se genera riqueza y donde menos se encuentran proyectos emprendedores para generar empleos. Se espera todo del gobierno como el salvavidas para el rescate económico.Es fácil seducirnos por quien promete al pueblo pobre y poco letrado, el obsequio de tantas becas y dádivas. Solo la promesa de entregar a los “ninis” miles de pesos al mes es atractivo para millones de votantes que creen en que el gobierno sí tiene los recursos. Si la corrupción -como se calcula-, tiene una dimensión del 10% del PIB, no alcanzaría ni de milagro para cubrir las promesas que hace AMLO. Tendríamos que endeudarnos más de lo que podemos; el déficit fiscal sería enorme. Regalar dinero por las calles es un ejercicio que incrementaría la popularidad de López Obrador como Presidente, es cierto, pero que nos pondría como País nuevamente en déficit financiero.Hacer esto, lo que promete AMLO, es llamado por algunos “populismo” y por algunos como yo, un sofisma que le atraerá a millones de votantes. Prometer al pobre que eso es posible le hará a AMPLO más popular, pero sabemos que el Estado mexicano no tiene la capacidad de hacerlo y que, si regresamos a los esquemas asistencialistas que teníamos antaño, producirá culturalmente, más dependencia hacia las dádivas del Estado. Ese mal que tanto hace daño en la manera de ser de los mexicanos. Es bueno dar a los pobres, pero obsequiarles algo sin que hayan realizado algún esfuerzo, es dañino, aunque sea justo, aunque sea necesario.Desconozco si realmente AMLO escribió esos libros; describen me parece, sí, sus ideas. Probablemente alguien retomó éstas y las transcribió. Reconozco que me gustan sus buenas intenciones; es fácil dejarse seducir por ellas, pero no hay dinero, ventas, ingresos, exportaciones, que las sustentes. Harán un pueblo más dependiente. Nos llevarán a pedir prestado. Repartir la riqueza requiere primero, generarla. Son nobles las ideas del –probablemente- próximo Presidente de México, cuando se refieren a los “qués”, pero no tienen la menos idea de los “cómo” y los “de dónde”.