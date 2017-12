El bitcoin sube más que el oro y el dólar

Publicidad

China inventó el papel moneda alrededor del año mil de nuestra era. Cuando Marco Polo visitó al gran Khan en el siglo XIII, notó el curioso sistema de papel moneda que emitía el Khan y que le permitía comprar todo lo que se le antojaba.El dinero es sin duda uno de los instrumentos económicos más importantes en la vida de los pueblos y de los individuos. Puede generar serios dolores de cabeza y problemas gravísimos a las personas, a los países y a sus gobiernos, cuando pasa a circular en exceso, ser insuficiente o mal aplicado. El dinero es un medio de pago, una medida de valor, un medio de cambio.A partir de la quiebra del patrón oro, todo el acontecer financiero en el mundo ha sido una marcha cuesta abajo hasta el desastre. México ha estado en las primeras filas de la inflación, de los desajustes financieros y en el cuestionamiento permanente de cuánto valdrá nuestra moneda hoy y en el futuro. Según Morgan Stanley, si se cancelara el TLC, la paridad peso dólar podría llegar a 24 pesos.Lo único que respalda a los billetes hoy en día es “fe”, esta palabra deriva del latín fides, que significa confiar. Y así, nosotros aceptamos plenamente los billetes y monedas circulantes, a los que se llama dinero fiduciario, o sea, de buena fe. El dinero fiduciario se sostiene en la confianza que se tiene en el emisor, que en nuestro país es el Banco de México.Hasta hace poco tiempo las únicas emisoras de dinero eran las autoridades monetarias de los países, pero en febrero de 2009 un japonés, cuyo nombre de batalla es Satoshi Nakamoto, y de quien no se sabe si es una persona o un grupo, creó una moneda fuera del ámbito de las autoridades: el bitcoin.El bitcoin es una criptomoneda (medio digital de pago) que sirve para intercambiar bienes y servicios entre dos personas sin importar su ubicación geográfica. Al ser electrónica, no tiene una forma física y tampoco existe un banco central que la regule y su precio se rige según la oferta y la demanda.Existen varias formas de adquirir bitcoins: a través de la apertura de cuentas en portales de internet que funcionan como casas de cambio y bolsa virtuales. En México existen varias. Los depósitos a esas cuentas pueden hacerse a través de algunos bancos, o incluso en tiendas como Oxxo, Seven Eleven, Farmacias del Ahorro o Soriana. El 13 de diciembre, en Tijuana, OurDax abrió su primera casa de bolsa, para apoyar todas las negociaciones con bitcoins.También se pueden comprar bitcoins por medio de páginas web especializadas en comprar y vender este tipo de monedas sin la necesidad de un intermediario, y como otra opción se tienen los llamados cajeros de bitcoins, que son comercios que aceptan pesos y los transfieren a bitcoins.Hoy el dinero adquiere diferentes valores en la red. ¿Pero qué tanto puede cambiar el servicio financiero en el futuro con esta propuesta de eliminar a terceros? ‘bitcoin’ y blockchain son conceptos claves para entender lo que podría ser el futuro de diferentes tipos de transacciones a nivel mundial. En el Senado se está cocinando la Ley Fintech, que regulará activos virtuales como el bitcoin.En México 216 mil personas ya realizan transacciones de compra y venta con bitcoins; su creciente popularidad motivó a bancos como Citibanamex y BBVA a experimentar con bitcoins y blockchain, e incluso también impulsó al Banco de México para hacer pruebas de “baja escala” y poder diseñar una regulación al respecto.También Santander prepara un producto basado en blockchain, la plataforma que se usa para hacer transacciones con criptomoneda como el bitcoin, en territorio mexicano, así como en Brasil, España y Reino Unido.Si bien existen riesgos al utilizar este tipo de monedas, por el hecho de que no cuentan con ningún respaldo por parte de las autoridades, algunos expertos las consideran como algo muy seguro.“Los bitcoins son un sistema seguro”, consideró Peter Kroll, CEO de la consultoría Everis en México, pues pueden ser la solución ante retos económicos como la inflación y las medidas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos ante el envío de las remesas.Lo interesante es que un número creciente de personas han ido confiando en el bitcoin como medio de cambio y de acumulación de valor. Para generar confianza, el sistema utiliza un método de comprobación y supervisión a fin de evitar el mal uso de los bitcoins. Sus códigos de identificación de cliente son matemáticamente indescifrables, por lo que brindan mucha seguridad. Los bitcoins ya están en uso con buenos resultados, creciendo de manera exponencial.Pero ¿cómo se crean los bitcoins y se garantiza que no se creen tantos que resulten inflacionarios o se devalúen? En el origen, cuando se creó la aplicación, se sembraron vetas que solo pueden obtener los cibernautas avanzados, a los que se les llama “mineros” y tienen que explorar en el universo cibernético hasta dar con un paquete de bitcoins como lo hacían los gambusinos buscando una veta de oro.En el inicio, en mayo del 2009, se pagaron 5,000 bitcoins por una pizza. La cotización al día de hoy viernes 15 de octubre del 2017, es de 17,000 dólares por bitcoin. Por otra parte, la emisión total de bitcoins hasta que se agoten las vetas, es de 21 millones, siendo imposible emitir más.Pero ¿puede alguien generar más bitcoins de los 21 millones ya emitidos? La respuesta a esta duda frecuente es: ¡no!Recordemos que el protocolo de bitcoin no tiene un dueño o controlador central y que el código puede ser verificado por cualquiera para cerciorarse de que el límite total existe; además, en la forma en que funciona el protocolo obliga a que cualquier cambio en el funcionamiento del mismo debe ser autorizado por más del 50% de los mineros participantes, lo cual es prácticamente imposible. Aumentar el número de bitcoins sería contrario a los intereses de los mismos mineros y de los que los poseen, debido a que eso diluiría el valor del bitcoin que cada uno de ellos tiene en su poder. Por lo tanto, los bitcoins tienden a subir de valor.La esencia de los bitcoins es deflacionaria, ya que es imposible reproducir más y están fuera de manipulaciones, por estar restringidos por un algoritmo. Al existir un límite total en la cantidad de bitcoins y crecer su demanda y la población, el precio o valor por unidad tendrá que ir subiendo con el tiempo.En el Mundo Feliz de Aldous Huxley no se conocía el bitcoin, porque si no, hubiese sido parte de la utopía de que la sociedad tuviese su propio dinero intocable y fuera de las garras y fiscalización de los gobiernos. “Más inflación, dólar más caro y poco crecimiento”: encuesta de Banxico.P.D. Futurología política. 